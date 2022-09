La pandemia del coronavirus terminará, pero el virus no dejará de existir

La Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos hablan del fin de la pandemia de Covid-19. No obstante, expertos consultados por DW dicen que no hay que bajar la guardia y seguir cumpliendo con las normas anticovid

El virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19 ya ha dejado más de 612 millones de contagiados y más de 6,5 millones de fallecidos en todo el mundo. El patógeno, descubierto a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan, ha evolucionado hacia nuevas variantes que, con la ayuda de las vacunas, han sufrido una disminución de su nocividad, lo que han alivianado la sobrecarga de los sistemas sanitarios.

¿El fin de la pandemia?

La clara reducción en el número de fallecidos ha llevado al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a decir que el mundo «nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de Covid-19».

«Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista», agregó.

Lea También: OMS: El final de la pandemia de covid-19 ya está a la vista

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el lunes (19.09.2022) que su país, el más afectado en cuanto a contagios y muertes por el patógeno a nivel mundial, dio por concluida la pandemia ahí.

«Aún tenemos un problema con el Covid. Todavía estamos trabajando mucho en ello, pero la pandemia ha terminado. Si te das cuenta, nadie está usando mascarillas. Todo el mundo parece estar en buena forma», afirmó Biden.

The pandemic is over. El presidente Joe Biden dijo en el programa 60 Minutos que la pandemia del Covid-19 ha terminado en Estados Unidos. pic.twitter.com/B4almtqh6f — LaHistoria (@lahistoriaec) September 19, 2022

La pandemia podría terminar, pero el virus se mantiene

«Es difícil definir a qué se refieren con el fin de la pandemia», dijo a DW Javier Jaimes, investigador senior del programa de Medicina Molecular de la Universidad de Massachusetts (EE. UU.). «Si nos referimos a que el virus deja de circular, la respuesta es no. El virus sigue ahí y cada vez vemos más variantes. Si hablamos de enfermedades, vemos que el efecto de las vacunas ha disminuido los casos clínicos graves y la mortalidad», agregó.

Arturo Pareja, director del Centro de Investigación de Virología de la Universidad de San Martín de Porres de Perú, afirmó a DW que concuerda con la visión de la OMS: «La tasa de mortalidad ya es bajísima. Eso explica que, tal y como lo afirma la OMS, estamos muy cerca del fin de la pandemia del Covid-19. Pero eso no significa que desaparezca la infección, sino que simplemente termina el aspecto de pandemia».

¿Podría una mutación volverse aún más peligrosa?

Entonces, el virus no desaparecerá, pero lo cierto es que se volvió relativamente más débil. No obstante, y a pesar de que lo ven poco probable, los expertos no descartan que una futura variante pueda ser más peligrosa: «Es poco probable que emerja una variante lo suficientemente mutada que pueda, no solo sobrepasar la inmunidad de las vacunas, sino que también generar enfermedades graves y que nos lleve a una situación como la que vivimos en los últimos dos años», aseguró Jaimes. Sin embargo, advierte, es «una situación que no podemos ni predecir ni descartar».

El doctor Pareja concuerda: «Hay una posibilidad de que el virus se vuelva más agresivo, pero para eso debemos estar prevenidos, sabiendo sobre su comportamiento y su interacción con su huésped, en este caso, los seres humanos».

Las medidas anticovid «llegaron para quedarse»

A pesar del relajo de las restricciones anticovid y las declaraciones de Biden y Tedros, los especialistas llaman a no relajarse y a aprender de la experiencia previa, porque estas medidas siguen siendo importantes en la prevención de la transmisión de un virus.

«No podemos bajar la guardia. Tenemos que prestar importancia a lo que pasa en otros continentes y estar prevenidos. Es importante siempre tener medidas de bioseguridad como la higiene de manos o portar mascarilla. Estas medidas llegaron para quedarse», reflexionó Pareja.

«Las lecciones que aprendimos de esta pandemia no se pueden olvidar. Son lecciones que no solo se aplican a esta, sino a otras enfermedades transmisibles. Las medidas preventivas deberían seguirse implementando. El lavado de manos o el uso de tapabocas en algunos casos, es algo que sigue teniendo vigencia», concluyó Jaimes.