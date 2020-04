La NASA descubrió una inusual composición química en el cometa 2I/Borisov

El equipo internacional de investigadores, dirigido por los científicos planetarios Martin Cordiner y Stefanie Milam del Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA efectuaron el descubrimiento

EE.UU.- Astrónomos de la NASA se llevaron una sorpresa al hallar una inusual composición química en el cometa 2I/Borisov, que el año pasado ingresó desde el espacio interestelar al Sistema Solar, lo que les proporcionó nueva información sobre el origen de este objeto espacial.

El equipo internacional de investigadores, dirigido por los científicos planetarios Martin Cordiner y Stefanie Milam del Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA, descubrieron que el gas proveniente del cometa contenía más monóxido de carbono (CO) del que se había detectado en cualquier otro cometa que se encontrara a menos de 2 unidades astronómicas del Sol (menos de 300 millones de kilómetros).

La concentración de CO en el gas proveniente del 2I/Borisov fue entre 9 y 26 veces mayor que en un cometa promedio en nuestro sistema solar, según el estudio, publicado este 20 de abril en Nature Astronomy.

☄️ A mysterious visitor from the depths of space, interstellar comet 2I/Borisov, was captured by @NASAHubble speeding away from our solar system. This Dec. 9 photo shows the comet after close approach to the Sun where it reached a max speed of 100,000 mph: https://t.co/8sER0J72aT pic.twitter.com/J5iXwk21Q8

— NASA (@NASA) December 12, 2019