La muerte de George Floyd provocó fuertes protestas en todo Estados Unidos (+VIDEO)

Dos días después de la muerte de un hombre negro desarmado a manos de un agente de policía, manifestantes marcharon en las calles de al menos tres ciudades importantes de Estados Unidos

EE.UU. – En Minneapolis, donde George Floyd fue asesinado el lunes, la segunda noche de protestas estuvo marcada por saqueos e incendios de edificios mientras multitudes de manifestantes se enfrentaron con la policía, que disparó con gases lacrimógenos, según las observaciones del equipo de CNN en la escena y la Policía.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien advirtió el miércoles por la noche de una “situación extremadamente peligrosa” en la protesta, instó a los manifestantes a mantenerse pacíficos, una súplica de la que hicieron eco los miembros de la familia de Floyd.

La Policía dijo, en la madrugada del jueves, que un hombre recibió un disparo mortal cerca del lugar de las protestas. Una persona fue arrestada. La Policía informó que está investigando la naturaleza del incidente.

En Los Ángeles, cientos de personas marcharon para protestar por la muerte de Floyd y la brutalidad policial. En un momento, algunos manifestantes atacaron un automóvil de la Patrulla de Carreteras de California.

“Las manifestaciones pacíficas son un sello distintivo de nuestro país. La violencia no se justifica y quita el mensaje. Les exhorto a todos a protestar pacíficamente por el bien de la seguridad pública de todos”, dijo el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, en un comunicado.

En Memphis, Tennessee, la policía respondió a una protesta con equipo antidisturbios y al menos dos personas fueron arrestadas, informó WHBQ, afiliada de CNN.

Los disturbios siguieron a la conmoción y la ira que invadieron las comunidades de todo el país cuando el video de los últimos momentos de Floyd comenzó a circular en las redes sociales. El hombre, de 46 años, estaba esposado y en el suelo cuando clamaba que no podía respirar mientras un agente de policía lo sometía con una rodilla en el cuello. Otros tres también estaban en el lugar.

Quiénes son los cuatro agentes

Los cuatro agentes involucrados en la muerte del hombre fueron despedidos del Departamento de Policía de Minneapolis. Pero la familia de Floyd dice que quieren que se les imputen cargos de asesinato a los cuatro. El alcalde de Minneapolis también pidió cargos contra el agente que mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd mientras el hombre rogaba por ayuda.

“Durante cinco minutos seguidos, un agente blanco en nuestro Departamento de Policía presionó su rodilla en el cuello de un hombre negro que estaba esposado, que no era una amenaza y que estaba articulando muy claramente cómo fue impactado, cómo se dañó su salud física y cómo no podía respirar”, dijo el alcalde Jacob Frey a CNN, el miércoles por la noche.

En una conferencia de prensa anterior, Frey pidió que se presentaran cargos penales contra ese agente que fue identificado por su abogado Tom Kelly como Derek Chauvin. Kelly no ha publicado una declaración en nombre de Chauvin.

“Durante las últimas 36 o 48 horas me he estado haciendo esta pregunta ‘¿Por qué el agente que mató a George Floyd no está en la cárcel en este momento?’ Y no puedo responder esa pregunta “, dijo Frey el miércoles por la noche.

Los otros tres agentes fueron identificados por la Policía como Thomas Lane, Tou Thao y J Alexander Kueng.

Thomas Plunkett, en representación de Kueng, dijo: “En este momento, por respeto al señor Floyd, estamos rechazando todas las invitaciones para discutir estos dolorosos eventos”.

Earl Gray representa a otro de los agentes involucrados pero se ha negado a decir quién es su cliente. CNN no ha determinado quién es el abogado del cuarto agente.

Los policías le dijeron al testigo que Floyd se resistió al arresto

Donald Williams, testigo del incidente, le dijo a CNN que estaba a punto de entrar a una tienda cuando notó conmoción. Dijo que vio a Floyd “jadeando por su vida, rogando perdón”.

Williams dijo que Floyd dijo que no podía respirar y que le dolían el estómago y la nariz.

La descripción de los eventos de Williams coincide con un video capturado por un espectador en el que se puede escuchar a Floyd gritar pidiendo ayuda, diciendo: “No puedo respirar” y que su cuerpo estaba dolorido.

En un momento Floyd dice: “Dame un poco de agua o algo. Por favor. Por favor”.

Williams dijo que trató de acercarse a un agente y preguntarle qué estaba pasando porque notó que la nariz de Floyd estaba sangrando y que sus “ojos simplemente cambiaban de color”.

Pero los agentes no dieron una explicación de por qué la rodilla de un policía permaneció en el cuello de Floyd y en su lugar le dijeron a Williams que Floyd “se resistió al arresto”.

“Dije ‘agente, él no se resiste al arresto, tiene su rodilla sobre él y él tiene esposas, está detenido en este momento’”, dijo. Un agente respondió diciendo “esto es lo que te hacen las drogas”, según Williams.

Floyd fue declarado muerto en un hospital cercano poco después. Un equipo de médicos que respondió al incidente trabajó en un “hombre sin respuesta y sin pulso”, según una narrativa del Departamento de Bomberos de Minneapolis publicada por la Policía.

“(Unidad) 17 se encontró con un bombero fuera de servicio, que había presenciado el final de la lucha y había visto al paciente pasar de la lucha a no responder en el suelo mientras estaba esposado y sometido por (agentes de Policía)”, dijo la narración.

La Policía no ha publicado imágenes de la cámara corporal

La Policía de Minneapolis aún no ha publicado imágenes de la cámara corporal de los agentes involucrados.

Pero se están uniendo más piezas de los momentos previos a la muerte del hombre, una que proviene de imágenes de vigilancia de una tienda cercana, que captura el encuentro inicial de Floyd con la policía.

Según las imágenes, Floyd es sacado de un automóvil, esposado y escoltado por agentes a una acera y luego no se ve en la imagen. No parece resistirse al arresto.

Imágenes de una cámara corporal de un agente fueron publicadas por la Policía de Minneapolis Park —una entidad separada de la Policía de Minneapolis— que están muy editadas.

Las únicas personas visibles son policías. El agente de la Policía de Minneapolis Park respondió al incidente y ayudó al Departamento de Policía de Minneapolis, pero el agente no estaba mirando en la dirección donde ocurrió el hecho con Floyd.

En un comunicado, la Policía de Minneapolis Park dijo que el agente estaba a unos 35 metros de distancia de donde Floyd estaba inmovilizado y no estaba en condiciones de intervenir.

