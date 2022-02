La firma de moda Dolce & Gabbana no utilizará pieles de animales en sus colecciones

En los últimos años, las principales casas de moda italianas, entre ellas Prada, Armani, Gucci, Versace, Furla y Valentino han tambieén renunciado al uso de pieles de animales en sus colecciones

La firma italiana Dolce & Gabbana anunció este martes que renuncia a usar de pieles de animales en todas sus colecciones a partir de este año, una medida que han tomado numerosas casas de moda de lujo como defensa del medio ambiente y de los animales.

«Dolce & Gabbana está trabajando hacia un futuro más sostenible, en que no se puede incluir el uso de pieles de animales», explicó Fedele Usai, gerente de marketing del grupo, en un comunicado de prensa.

Para «preservar el trabajo y la profesionalidad de los maestros peleteros», Dolce & Gabbana «seguirá colaborando con ellos» para crear «ropa y complementos con pieles ecológicas, utilizando materiales reciclados y reciclables», precisa la nota.

A conscious choice towards a more sustainable, fur-free future.

Dolce&Gabbana, supported by the Humane Society of the United States and Humane Society International, has chosen to discontinue the use of animal fur in all its Collections starting 2022. pic.twitter.com/P95JYQ25US

— Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) January 31, 2022