La crisis del combustible en Reino Unido está afectando a personas con discapacidades: «Es una situación realmente estresante»

Los trabajadores podrían sufrir por crisis del combustible en Reino Unido

Los conductores de autos particulares también están preocupados por cómo llegarán al trabajo.

«Ahora mismo tengo suficiente gasolina, pero si no encuentro nada hoy o mañana, me imagino que no podré usar mi coche y eso convertirá mi viaje de 25 minutos en posiblemente una hora y media», dijo el lunes a CNN Business la estudiante de medicina Priyanka Oza, quien añadió que el hospital del Gran Londres en el que trabaja está mal comunicado al sistema de transporte público.

«Tengo que tomar varios autobuses, o incluso ir al centro [de Londres] y volver a salir».

Lawrie dijo que si el problema no se resuelve pronto, los trabajadores que dependen del combustible para su subsistencia se verán afectados.

«Si no hay combustible, no hay ingresos, porque no usamos el combustible para ir al trabajo, sino para trabajar. Así que si no podemos conducir, no podemos recoger pasajeros, pero si no podemos recoger pasajeros, no tenemos ingresos. Así que es un problema enorme», añadió Lawrie.

La escasez de trabajadores es un problema creciente en Reino Unido, que tiene un récord de un millón de puestos de trabajo vacantes. La escasez de camioneros se ha visto agravada por la pandemia y el Brexit, que ha provocado que decenas de miles de ciudadanos de la Unión Europea abandonen los puestos de trabajo en el sector del transporte y otras ocupaciones en el Reino Unido.