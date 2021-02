La congresista Alexandria Ocasio-Cortez reveló haber sido agredida sexualmente

La legisladora Ocasio-Cortez, relacionó el recuerdo de esos hechos con su condena a los republicanos por el asalto al Capitolio estadounidense

Alexandria Ocasio-Cortez, joven demócrata y una de las más destacadas integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, reveló que en algún momento fue víctima de agresión sexual y relacionó ese episodio con el todavía reciente asalto al Capitolio estadounidense. Así lo dijo durante una transmisión en vivo en Instagram, dedicada a los hechos del pasado 6 de enero, que se prolongó por una hora y media y ya cuenta con más de tres millones de visualizaciones.

Lea también: Arrestan a más de 135 personas e identifican a otros 400 relacionados con el asalto del Capitolio de EE. UU.

Visiblemente emocionada, Ocasio-Cortez reveló que antes de las violentas protestas de los seguidores radicales de Trump había recibido amenazas, como también consejos para que se cuidara. Así, contó que el día del asalto, un hombre tocó a la puerta de su oficina, gritando “¿Dónde está?”

La congresista pensó que era uno de los participantes del asalto y se escondió en el baño de su despacho. En aquel momento, dice, sintió que se enfrentaba a la muerte. Un minuto después, un asesor suyo para asuntos legales, que estaba con ella en la oficina, le dijo que podía salir. El hombre que tocaba a la puerta era un policía del Capitolio.

Sin embargo, Ocasio-Cortez no estaba segura de que el oficial estuviera de su lado: no se identificó y, según la demócrata, la miró “con rabia y hostilidad”. El policía exigió que se trasladaran a un edificio cercano, sin especificar a dónde exactamente. Ante esa situación, la legisladora y un miembro de su equipo se escondieron en la oficina de la representante Katherine Porter. Bloquearon la puerta, apagaron las luces y permanecieron allí durante unas cinco horas.

Tras contar el trauma que le produjo ser testigo del asalto al Capitolio estadounidense, Ocasio-Cortez afrontó a los políticos republicanos que instan a olvidarse de ese suceso y seguir adelante, y dijo que están utilizando “las tácticas de los abusadores”.

“La razón por la que digo esto, y la razón por la que estoy tan emocionada ahora, es porque las personas que nos dicen que sigamos adelante, que no importa mucho, que debemos olvidar lo que sucedió, o incluso que nos disculpemos… [todos ellos usan] la táctica de los abusadores. Y yo he experimentado el abuso sexual. Y se lo he contado a pocas personas en mi vida”, reveló Ocasio-Cortez, sin especificar detalles.

Continuó diciendo que los traumas experimentados por una persona se superponen y que con cada nuevo trauma se vuelve más difícil recuperarse. “Cuando vi lo que estaba sucediendo, pensé: ‘Otra vez no’. No dejaré que esto vuelva a suceder. No dejaré que esto me vuelva a pasar. Y no dejaré que esto le pase a nuestro país”, afirmó la congresista.

De seguidas, Ocasio-Cortez pidió el enjuiciamiento de los republicanos que mintieron sobre el supuesto fraude generalizado en las elecciones presidenciales, que no condenaron el asalto al Capitolio ni se disculparon por su presunto papel en incitar los disturbios. No se puede “seguir adelante sin rendir cuentas”, afirmó

“No podemos sanar sin rendir cuentas. Todas etas personas que nos dicen que sigamos adelante, lo hacen por su propia conveniencia”, sostiene la joven congresista.