Kamala Harris a migrantes ilegales: No vengan, los vamos a devolver

Harris afirma que hay métodos legales para migrar a Estados Unidos, del mismo modo informó que creará un equipo de trabajo regional, con énfasis en el norte de Centroamérica, con el objetivo de eliminar la migración ilegal y la trata de personas

«No vengan porque vamos asegurar nuestra frontera. Si ustedes llegan a la frontera, se les va a dar la vuelta para que regresen a su país». Así lo dijo Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos en su visita a Guatemala.

VP HARRIS IN GUATEMALA: "I want to be clear to folks in this region thinking about making that dangerous trek to the United States/Mexico border: Do not come. Do not come.”

"The United States will continue to enforce our laws and secure our border." pic.twitter.com/gRBWBpt6PS

— Breaking911 (@Breaking911) June 7, 2021