Justicia boliviana extiendió por tres meses la detención de la expresidenta Jeanine Añez

La detención de la expresidenta Jeanine Añez ha sido ampliada en tres ocasiones. Añez está siendo investigada por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo

El juez Armando Zeballos extendió por tres meses este lunes la detención preventiva de la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez , y a dos de sus ministros durante el Gobierno golpista, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, en el llamado caso golpe de Estado I.

Desde marzo de 2020, Añez está siendo investigada por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo. La detención contra la exsenadora, quien se encuentra cumpliendo desde la cárcel de Miraflores, ha sido ampliada en tres ocasiones.

Por su parte, en el marco de la audiencia, la acusada afirmó que el hecho de que la fiscalía se atrase en la investigación, no es su responsabilidad.

#21Febrero Ciudadanos de Bolivia que fueron encarcelados durante el golpe de Estado en 2019, condenan la ineficiencia del Ministerio Público en el juicio contra la ex dictadora genocida Jeanine Añez y que el sistema de Justicia no haya cumplido con las demandas del Pueblo #Video pic.twitter.com/J5YpiSXNEU — 🦋 Mყ Boᥣιvιᥲ 🇧🇴 🇪🇸 (@MyBolivia) February 21, 2022

En este sentido, la expresidenta de facto expresó: «los argumentos expuestos por mi abogado han sido demasiado claros: yo no tengo responsabilidad alguna en que el Ministerio Público no haya hecho todas las actuaciones en este caso durante un año que me tienen presa».

La prórroga de la detención tiene el fin de continuar investigando determinados sucesos, que son cardinales en el caso, según informó el juez Zeballos.

Por su parte, Áñez se encuentra en huelga de hambre desde hace trece días, acto que ha calificado como una exigencia de respeto a sus derechos.

Además de este caso, la ex mandataria ha sido acusada recientemente por los delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes, en el caso llamado golpe de Estado II.