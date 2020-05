James Story es nominado por Donald Trump como embajador de EE.UU. en Venezuela

Las relaciones diplomáticas de ambas naciones han sido tensas desde el 2010, cuando el entonces presidente Hugo Chávez, expulsó del país al embajador de EEUU en Caracas, al acusarlo de ser un “infiltrado de la CIA”

Venezuela y EE.UU.- La Casa Blanca anunció el miércoles la intención de Donald Trump de nominar a James Story como el embajador “extraordinario y plenipotenciario” de EEUU en Venezuela, posición que está vacante desde 2010.

Es importante recordar que Story fue el encargado de asuntos en la embajada norteamericana en Caracas, hasta su cierre en marzo de 2019; sin embargo, se mantiene como el funcionario de más alto rango en la embajada “virtual” que EEUU mantiene en su sede consular de Bogotá, Colombia.

Las relaciones diplomáticas de ambas naciones han sido tensas desde el 2010, cuando el entonces presidente Hugo Chávez, expulsó del país al embajador de EEUU en Caracas, al acusarlo de ser un “infiltrado de la CIA”; no obstante tuvieron su punto de quiebre durante el Gobierno de Maduro, a quien la administración de Trump no reconoce como presidente legítimo.

Con respecto a la carrera diplomática de Story, es de destacar que fue también cónsul general del Consulado General de los Estados Unidos en Río de Janeiro, Brasil, y director de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley para el Hemisferio Occidental y Colombia.

Asimismo, ocupó varios cargos en las Embajadas y Consulados estadounidenses en Mozambique y México.

El diplomático, graduado en la Universidad de Carolina del Sur, habla con fluidez español y portugués.

