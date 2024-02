Israel abrió fuego contra palestinos que esperaban ayuda humanitaria en Gaza (VIDEO)

Soldados israelíes dispararon contra una multitud de palestinos que se había reunido para recibir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Un video, difundido en las redes sociales y verificado por Al Jazeera, muestra a cientos de civiles desesperados por recibir ayuda corriendo hacia un camión de la ONU, arriesgando sus vidas, mientras se oyen disparos.

Ramy Abdu, presidente del Observatorio Euromediterráneo de los Derechos Humanos, declaró en la red social X que el «horrible, doloroso y brutal» incidente tuvo lugar en la calle Al-Rushd, al oeste de la ciudad de Gaza. Según él, decenas de palestinos murieron y resultaron heridos en este ataque.

Lea También: Israel declaró a Lula «persona non grata» tras comparar la guerra de Gaza con el Holocausto

Además, señaló que habían llegado muy pocos alimentos y que ningún camión podía llegar a los pueblos y campamentos del norte del enclave. Ante la inminencia de la hambruna, los civiles que intentaban pescar en el mar también fueron atacados por la Armada israelí.

La situación humanitaria en la Franja de Gaza se deteriora rápidamente. Según la ONU, desde el inicio del 2024 hasta el 12 de febrero, las autoridades israelíes denegaron el acceso al 51 % de las misiones previstas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y los socios humanitarios para entregar ayuda al enclave.

El número de camiones que entran en Gaza sigue estando muy por debajo del objetivo de 500 al día, con importantes dificultades para entregar suministros debido a los frecuentes cierres fronterizos y a las restricciones israelíes. La situación se complica por los ataques periódicos de las tropas israelíes a los convoyes humanitarios.

A 16 de febrero, al menos 28.775 palestinos habían muerto en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, de los cuales aproximadamente el 70 % eran mujeres y niños. Hasta 1,7 millones de personas (más del 75 % de la población) se han desplazado por todo el enclave en busca de seguridad.

As Israeli starvation warfare intensifies, Gazan civilians resort to fishing in the sea, only to be attacked and fired upon by the Israeli navy. pic.twitter.com/sAekTx4U5M

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 19, 2024