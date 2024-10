Irán atacó Israel con mas de 200 de misiles

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que Irán lanzó un masivo ataque de misiles hacia el país hebreo, solicitando a la población permanecer alerta. El suceso ocurrió horas después de las advertencias de un alto funcionario de la Casa Blanca sobre un inminente ataque iraní con proyectiles balísticos.

Reportes preliminares de la prensa local dan cuenta de que se lanzaron al menos 150 misiles balísticos. En tanto, la radio militar israelí, citada por Reuters, señala que fueron 200.

Lea También: Israel invadió el Líbano (en desarrollo)

Durante un discurso televisivo, el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, calificó el ataque como «serio», y prometió que «tendrá consecuencias».

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.

Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024