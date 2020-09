¡Ingenioso! Estrenaron en Dubai el servicio de «delivery» de gasolina (+video)

Un sistema de recarga móvil de gasolina está disponible en los Dubai. El servicio funciona a través de una aplicación móvil con la que el usuario hace la orden desde el lugar donde se encuentre su vehículo utilizando una tarjeta de crédito.

Aunque la gasolina se cobra al mismo precio por litro que el valor ofrecido en las máquinas dispensadoras, el usuario debe pagar un cargo de US$ 5 cada vez que use el servicio o US$ 45 dólares mensuales por múltiples recargas.

Este sistema novedoso ha revolucionado las redes sociales en Venezuela por la crisis que enfrenta el país por la falta de combustible.

"Dubai" es tendencia porque se popularizó este video, donde se muestra un servicio de surtido de gasolina delivery, es decir gasolina a la puerta de tu casa pic.twitter.com/2lXwflnKv2 — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) September 29, 2020

Los EAU, el cuarto exportador de petróleo más grande de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) importó el crudo condensado de EEUU en diciembre.