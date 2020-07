India superó los 1,5 millones de casos de coronavirus

Con una curva de infecciones aún fuera de control, el segundo país más poblado del mundo, con unos 1.300 millones de habitantes, ha sumado más de medio millón de casos desde el pasado 17 de julio

India- Los últimos datos confirmados este miércoles por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India revelan que, tras detectarse 12.459 nuevos casos en las últimas 24 horas, la cifra de contagiados se ha situado en 1.531.669, de los que 34.193 han muerto hasta la fecha, 768 entre el martes y el miércoles.

Con una curva de infecciones aún fuera de control, el segundo país más poblado del mundo, con unos 1.300 millones de habitantes, ha sumado más de medio millón de casos desde el pasado 17 de julio, cuando el país superó el millón de contagiados y ha multiplicado casi por seis la cifra de contagios que registraba a principios de junio, cuando el país dejó atrás el confinamiento.

Pese a ello, el Gobierno continúa poniendo en valor la baja tasa de mortalidad -en torno a 15 muertos por millón de habitantes-, el índice de recuperación del 64,5 %, con más de 988.000 pacientes que han superado la enfermedad, y su estrategia de pruebas PCR.

Según datos del Consejo de Investigación Médica de la India (ICMR), se han realizado hasta la fecha 17,7 millones de test y ya realizan más de 400.000 diarios.

Aunque algunos estados han vuelto a imponer confinamientos parciales, como el que pesa sobre la ciudad oriental de Calcuta, el Gobierno central de momento no se ha pronunciado al respecto, aunque deberá hacerlo esta semana, ya que el 31 de julio finaliza la fase 2 de desescalada que impuso a principios de mes.

PM @narendramodi launched Hi-Tech state of the art COVID-19 testing facilities in 3 cities which will scale up testing to 10 lakhs tests per day. #IndiaFightsCorona @PMOIndia @MoHFW_India @ICMRDELHI @PIB_India pic.twitter.com/kRLlt5kkl2

— MyGovIndia (@mygovindia) July 28, 2020