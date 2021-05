India suma más muertos por el paso del ciclón Tauktae

El ciclón arrasó el oeste indio, cuya costa quedó sumergida, obligando a cientos de miles de personas a huir

Al menos 33 personas murieron y casi un centenar estaban desaparecidas este martes (18.05.2021) por el impacto del ciclón Tauktae en India, que registró el mismo día su mayor cifra de decesos cotidianos por la pandemia.

Lea también: El ciclón «extremadamente severo» Tauktae causa muerte y devastación en su aproximación a la India

Cientos de miles de personas se quedaron sin electricidad después de que el ciclón azotara la costa de Guyarat en el oeste de India a partir de la noche del lunes, dejando un rastro de muerte y destrucción.

El primer ministro regional, Vijay Rupani, indicó que el balance de muertos había subido a 33, en su mayoría a causa del derrumbe de muros o techos.

Latest satellite view of Cyclone #Tauktae as it continues to push into #Gujarat, India with strong winds, heavy rainfall and flooding across the region pic.twitter.com/bQzeAYb20p

— Zoom Earth (@zoom_earth) May 18, 2021