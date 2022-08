Incendios forestales en Francia arrasan con 6.000 hectáreas

Los fuertes incendios forestales que se registran en Francia, en particular en el departamento de Gironda, al suroeste del país, arrasaron con más de seis mil hectáreas de pasto.

De igual forma, en este mismo departamento, evacuaron a seis mil personas y se calcula que 16 casas han sido ya afectadas por las llamas.

Según la Prefectura de Francia, la atención se centra en Gironda, donde el fuego parecía controlado en los últimos días, pero se ha reavivado durante la madrugada, extendiéndose con enorme velocidad, y alcanzando a una superficie de seis terrenos de fútbol por minuto, refiere la agencia de noticias EFE.

No obstante, se registran incendios en los departamentos de Isère, Drôme y Aveyron, en el sureste, así como también en el de Marne-et-Loire, en el noroeste de Francia, donde el viento y las elevadas temperaturas están dificultando las labores de extinción.

Las autoridades francesas reportaron este martes que los incendios forestales que afectan el sureste de Francia, han provocado que tres bomberos resultaran heridos, mientras que los vecinos de la región fueron evacuados, informó Telesur.

En este sentido, no han podido sofocar el fuego iniciado el pasado viernes en las montañas de Diois en el departamento de Drome.

De acuerdo con medios locales, el siniestro provocó la afectación de 180 hectáreas, ante lo cual se movilizaron 240 bomberos para las operaciones orientadas a controlar los incendios.

This summer has seen unprecedented #wildfires in Europe🔥with many still raging across #EU countries

The🇪🇺is funding vital R&I to explore ways to combat fires🚒& safeguard European citizens 🫂 society🌐the economy📊& biodiversity🏞️

See how👉https://t.co/9P4XNmGRYW pic.twitter.com/Pd18LboCTB

— EU green research (@EUgreenresearch) August 9, 2022