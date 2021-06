Incendio en una planta química en Illinois provoca miles de evacuados (+video)

Las autoridades han solicitado la evacuación de las personas que están a una milla (1.6 km) de radio de la planta química en Illinois



La mañana de este lunes se reportó un incendio en una planta química en la empresa Chemtool Inc., en Rockton, una ciudad a unas 15 millas al norte de Rockford, cerca de la frontera entre los estados de Illinois y Wisconsin, EUA.

Las autoridades han ordenado la evacuación de las personas que se encuentran cerca del incendio. Trisha Diduch, administradora de planificación y desarrollo de Rockton, dijo que estima que alrededor de mil personas están afectadas por la orden de evacuación y que el área del centro, que está a una milla de la planta, también está siendo evacuada.

“El aviso afecta a todos los residentes y negocios en un radio de una milla de 1165 Prairie Hill Rd. Continúe hasta la escuela secundaria Stephen Mack. Evite el área en un radio de una milla”, alertó el departamento de policía de Rockton.

#BREAKING: Massive Fire And Explosions At Chemtool Incorporated Chemical Plant In #Rockton, Illinois. Major Evacuations Underway. #BreakingNews pic.twitter.com/MTToccuAv7

— BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) June 14, 2021