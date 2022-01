Incendio en New York dejó al menos 19 fallecidos

Un gran incendio, que se desató este domingo en un edificio de departamentos en el Bronx, Nueva York (EE.UU.), ha dejado al menos a 19 individuos muertos, incluidos 9 niños, informa AP, citando a Stefan Ringel, asesor del alcalde de la urbe, Eric Adams.

Por su parte, un funcionario de la ciudad de New York confirmó la cifra de los menores de edad fallecidos.

Según las últimas estimaciones, más de 50 personas resultaron heridas en medio del accidente, con al menos 32 individuos hospitalizados, 13 de ellos en condición crítica. La mayoría de las víctimas sufrieron graves inhalaciones de humo, según precisó Daniel Nigro, comisionado del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés).

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 19 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/R3pnXs8NlX — FDNY (@FDNY) January 9, 2022

🇺🇸🚨 — BREAKING UPDATE: At least 31 people were seriously injured in the 5-alarm apartment building fire in the Bronx. pic.twitter.com/QnnBgZDEa6 — Belaaz News (@TheBelaaz) January 9, 2022

El funcionario detalló que los bomberos hallaron «víctimas en cada planta y las sacaban con paros cardíacos y respiratorios», agregando que el número total de fallecidos podría ser «numeroso».

Lea también: Fuerte nevada paralizó el noreste de Estados Unidos

19 people killed, including 9 children in tragic Bronx apartment building fire. It’s one of the worst fire disasters in New York City history. pic.twitter.com/TWzjaJSRhW — Mike Sington (@MikeSington) January 9, 2022

El fuerte incendio se declaró la mañana del domingo en un apartamento dúplex situado en el tercer piso de un edificio de 19 plantas. El FDNY informó que 200 bomberos acudieron al edificio afectado por las llamas.

Nigro dijo en rueda de prensa que una puerta del edificio de apartamentos quedó abierta, lo que provocó la propagación del fuego por dos pisos del edificio, mientras que el humo se ha extendido por las 19 plantas.

El alcalde Adams, que acudió al lugar del siniestro, calificó el incendio como «uno de los peores» en la historia de la ciudad, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del fuego.

Las autoridades neoyorquinas puntualizaron que todavía se investiga en aras de esclarecer las causas que dieron origen al siniestro; el cual compararon con el acaecido en el propio Bronx en 1990, en el club nocturno Happy Land y que cobró la vida de 87 personas.