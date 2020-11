Huracán Iota: prevén impacto «potencialmente catastrófico» en Nicaragua y Honduras

Alerta en Nicaragua y Honduras pues meteorólogos advierten que Iota puede golpear las costas con fuerza de huracán categoría 4

Iota, que la tarde del domingo 15 de noviembre se intensificó en huracán categoría 2, se acerca hacia Nicaragua y Honduras, países azotados hace poco por otro ciclón y que ahora se alistan para recibir el impacto de lo que en las próximas horas puede llegar a ser un huracán mayor de categoría 4, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Lea también: Huracán Eta se degrada a tormenta tropical: dejó 3 muertos y sigue sobre Centroamérica

Según el centro, Iota se intensifica y puede ser un huracán “extremadamente peligroso” de categoría 4 cuando se aproxime a la costa caribeña de Nicaragua y Honduras, posiblemente el 16 de noviembre.

“Se esperan vientos potencialmente catastróficos y marejadas ciclónicas amenazantes a la vida a lo largo de la costa noreste de Nicaragua y este de Honduras”, dice el boletín oficial más reciente.

Hurricane #Iota Advisory 10A: Iota Strengthens to a Category 2 Hurricane. Expected to Bring Potentially Catastrophic Winds, Life- Threatening Storm Surge, and Extreme Rainfall Impacts To Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020