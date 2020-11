Hospitalizaciones por la Covid-19 alcanzaron sus niveles más elevados en 14 países europeos

La situación por la pandemia de coronavirus se agrava en el continente europeo, donde este viernes se superaron los 10 millones de casos

Al menos 14 países europeos alcanzaron esta semana cifras récord de ingresos en hospitalizaciones de enfermos del nuevo coronavirus, en un momento en que la segunda ola vírica sacude todo el viejo continente, según datos oficiales recopilados por la AFP. Polonia (14.631), República Checa (6.604) y Bélgica (5.924) son los países con un mayor porcentaje de camas de hospitales ocupadas por pacientes de la covid-19.

En la lista de más afectados, también están Hungría, Bulgaria, Portugal, Austria, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Albania, Letonia, Islandia y Gibraltar, según los datos disponibles.

Lea también: Trump aseguró que los médicos «ganan más dinero» si un paciente muere de coronavirus

Solo 35 países y territorios, de los 52 que integran Europa, con una población de 470 millones, hacen públicas las cifras de camas de hospitales ocupadas por enfermos de la pandemia. La mayoría de ellos son miembros de la Unión Europea, con la excepción de Alemania, Suecia, Grecia, Lituania y Malta.

Más de 135.000 enfermos del virus se encuentran actualmente hospitalizados en los 35 países de los que se disponen los datos, mientras que hace una semana eran menos de 100.000.

Los Estados con más enfermos respecto a su población son República Checa (con 62 enfermos ingresados por 100.000 habitantes), Rumanía (57) y Polonia (39). Francia (21.160), España (17.520) y Ucrania (16.332) tienen el triste privilegio de ocupar el podio de países con un mayor número total de pacientes ingresados.

Aunque no alcanzó las cifras de hospitalizaciones de abril, con un número récord de 31.131 pacientes ingresados el 14 de abril, Francia vio como esta semana aumentaba en un 50 por ciento el número de personas hospitalizadas, por un total de 21.160, según datos del jueves.

Los países en que las cifras de pacientes se incrementaron de forma más rápida durante la última semana fueron Serbia (+97 por ciento), Bélgica (+81 por ciento), Austria (+69 por ciento) e Italia (+65 por ciento). Solo en Montenegro se produjo una disminución, del 16 por ciento, de este dato fundamental para evaluar la gravedad de la crisis sanitaria.

Estados Unidos registró este viernes más de 94.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, el número diario más alto desde el inicio de la pandemia, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins y a pocos días de la elección presidencial.

El conteo informó también de 919 nuevos fallecimientos, lo que eleva el número de muertos por la enfermedad a 229.544. El total de casos detectados oficialmente en el país, el más afectado del mundo en términos absolutos, asciende a 9.034.295.

En medio de esta situación, Trump volvió a minimizar la gravedad de la covid-19, de la que él mismo se contagió y se recuperó. “Solo queremos volver a la normalidad”, le lanzó a una multitud en un mitin en Michigan. “Si te contagias, estarás mejor y después serás inmune”, expresó el mandatario.

No obstante, el candidato demócrata Joe Bide rechazó estas declaraciones y ha hecho de la gestión de la crisis sanitaria su principal tema de ataque contra el presidente estadounidense.

“Permítanme ser claro: cualquiera que sea responsable de hundir y atrapar a Estados Unidos en esta crisis, cualquiera que pueda hacerlo sin una pizca de vergüenza o una pizca de empatía, no debería ser presidente”, escribió Biden en su cuenta de Twitter.

Let me be clear: Anyone who is responsible for plunging and ensnaring America in this crisis — anyone who could do so without an ounce of shame or a shred of empathy — should not be president. https://t.co/Rps7MFavJX

— Joe Biden (@JoeBiden) October 31, 2020