¡Horrible! Expresidente argentino Alberto Fernández está investigado por violencia de genero. Así va el caso

La justicia allanó la vivienda de Alberto Fernández en Buenos Aires y secuestró su teléfono móvil, así como le impuso medidas de restricción como prohibir su salida del país, según fuentes judiciales citadas por la prensa local

La ex primera dama argentina Fabiola Yáñez aseguró temer por su seguridad y dijo ser víctima de hostigamiento por parte del exmandatario Alberto Fernández (2019-2023) a quien denunció por violencia de género, según una entrevista que publicó este sábado el portal informativo Infobae.

«Tengo que resguardarme, tengo miedo», afirmó Yáñez.

El juez argentino que lleva el caso, Julián Ercolini, dispuso reforzar la custodia que resguarda a la ex primera dama en Madrid donde reside con su hijo de dos años, fruto de su relación de más de una década con el expresidente.

«Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar», dijo Yáñez refiriéndose a Fernández.

Se trata de la primera entrevista que brinda la periodista de 43 años desde que presentó -el 6 de agosto- una denuncia contra Fernández por violencia de género.

El 9 de agosto el medio Infobae sacó a la luz fotografías que la muestran con golpes y hematomas en un brazo y en el rostro. También circularon imágenes de chats: «Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación».

En la entrevista con Infobae explica lo que vivió al hacerse públicas las fotos: «Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento…».

Los videos no son nada

«Hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara», relató, al tiempo que solicitó que la justicia lo investigue. «Deberá investigar la justicia porque yo no sé por qué sucedió», apuntó.

«Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo», dijo Yáñez sobre un video que se hizo público días atrás en el que se escucha la voz supuestamente de Fernández, cuya imagen no se ve, mientras bromea con una joven periodista de espectáculos que bebe y ríe en el despacho presidencial.

Yáñez también aseguró que sufrió «acoso telefónico y terrorismo psicológico» de parte del exmandatario y que no recibió ayuda pese a que «muchas personas» sabían de la situación de violencia en la pareja mientras ambos convivían en la residencia presidencial de Buenos Aires.

En la entrevista, ante la pregunta sobre si sufrió violencia sexual, respondió: «No puedo. No puedo hablar de esas cosas».

El exmandatario, de 65 años, ha negado todas las acusaciones: «La verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que portaré ante las Justicia las pruebas y testimonios de que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió».

El escándalo y la causa por violencia de género salió de otra, explica el diario La Nación: «la que lo investiga por supuestos negociados con los seguros durante su gobierno. Es que su secretaria María Cantero, en la mira debido a que su marido, Héctor Martínez Sosa, sería uno de los principales beneficiados por la asignación de los seguros, tenía en su teléfono celular capturas de mensajes, fotos y videos que la entonces primera dama le había mandado pidiéndole ayuda ante las golpizas que recibía por parte de su pareja».

Así describe un columnista de La Nación, la situación actual del expresidente: «Confinado en un departamento de 80 metros cuadrados, en Puerto Madero, a Alberto Fernández le es imposible imaginar siquiera salir a la calle para tomar un café o para comer en un restaurante. Tenía la costumbre de los porteños de frecuentar los cafés y los restaurantes.

Esa costumbre pasará a la historia. Tampoco puede salir del país, pero ¿dónde iría si la Justicia lo dejara salir? En España, que es el país que más frecuenta, lo aguardan los argentinos que se fueron a vivir durante su gestión presidencial; la dirigencia política española es, además, muy sensible ante hechos de violencia contra mujeres.

Perdió todos los amigos españoles que tenía. Por perder, perdió hasta la cátedra que tenía en la Facultad de Derecho, no por decisión de las autoridades de esa casa de estudios, sino porque ningún alumno quiso cursar con él. Esas son las condiciones del mundo crepuscular en el que vive».

El caso sacudió a todo el arco político, especialmente al opositor peronismo.

La exmandataria y exvicepresidenta de Fernández, Cristina Kirchner, afirmó en la red social X que su compañero de gobierno «no fue un buen presidente», aunque fue gracias a su apoyo que él pudo llegar a la Casa Rosada.

«Las fotos de la señora Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle esta en un palacio o en una choza», escribió en su cuenta de X como parte de un largo mensaje en el que termina hablando de sí misma.