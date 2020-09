¡Histórico! Israel firma acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin

En la Casa Blanca, este 15 de septiembre, quedaron sellados los históricos Acuerdos de Abraham, con los que Israel normaliza sus relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin

Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin se convirtieron en el tercer y cuarto país árabe, respectivamente, que restablecen sus relaciones diplomáticas con Israel, después de que Egipto lo hiciera en 1979 y Jordania en 1994.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anfitrión de la ceremonia en la Casa Blanca, declaró que se trata del “amanecer de un nuevo Medio Oriente”. Frente a cientos de personas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, firmó los llamados Acuerdos de Abraham con el ministro de Relaciones Exteriores de los EAU, el jeque Abdullah bin Zayed al-Nahyan, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdullatif Al Zayani.

The Abraham Accords—in English, Hebrew, and Arabic—have been signed! 🇺🇸 🇮🇱 🇧🇭 🇦🇪 pic.twitter.com/ho3cb28WhD

— The White House (@WhiteHouse) September 15, 2020