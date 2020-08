¡Hallazgo! Encuentran en África un diamante de 442 quilates (+video)

“La recuperación de este notable diamante de 442 quilates es una confirmación más del calibre de la mina Letseng y su capacidad para producir diamantes grandes y de alta calidad de forma constante”, explicó Clifford Elphick, director ejecutivo de la compañía

África – La empresa británica Gem Diamonds ha encontrado en la mina de diamantes Letseng (Lesoto) una piedra preciosa de tipo II de 442 quilates de alta calidad, según lo anunció a través de un comunicado publicado el viernes en su página web.

“La recuperación de este notable diamante de 442 quilates es una confirmación más del calibre de la mina Letseng y su capacidad para producir diamantes grandes y de alta calidad de forma constante”, explicó Clifford Elphick, director ejecutivo de la compañía.

Asimismo, indicó que el “extraordinario” diamante será uno de los hallazgos más importantes del año, al tiempo que detalla que ha sido recuperado cumpliendo las precauciones de salud y de seguridad por la pandemia del covid-19.

La empresa destaca que, tal y como lo acordó con el Gobierno del país africano, una parte de las ganancias por la venta del diamante en cuestión se utilizará para financiar un proyecto comunitario, del que no dio detalles.

Gem Diamonds is pleased to announce the recovery of a high quality 442 carat Type II diamond from the Letšeng mine https://t.co/fAHOuMKPJZ pic.twitter.com/aRlXfkHvpJ

— Gem Diamonds Limited (@GemDiamondsLtd) August 21, 2020