Gustavo Petro habló sobre las manifestaciones del 26 de septiembre

«Dejaron que Ecopetrol comprara, importara e hiciera gasolina a precios internacionales del petróleo, cara, en época de precios altos, y vendiera a mitad de su valor sin ningún mecanismo para compensar esa pérdida de utilidades», agregó el mandatario

El 26 de septiembre, Gustavo Petro afrontará las primeras jornadas de protesta desde que se posesionó como presidente de Colombia. La razón: un sector de la ciudadanía está inconforme con la reforma tributaria que se está estudiando en el Congreso, la reforma pensional que sería radicada el año próximo y el aumento en la gasolina en 200 pesos desde octubre.

En conversación con los medios de comunicación en Estados Unidos, donde viajó el pasado 18 de septiembre para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó que respeta las jornadas de protesta social, aunque resaltó que las medidas que afectarán el bolsillo del colombiano obedecen a las decisiones tomadas por el gobierno de Iván Duque.

«Están en su derecho, el problema es que ellos ocasionaron el problema», comentó el jefe de Estado colombiano sin mencionar al uribismo, aunque dejando entrever que se refería a él. Valga recordar que el Centro Democrático no ha anunciado el apoyo a las manifestaciones del próximo lunes, aunque algunos de sus miembros, como Miguel Uribe Turbay, invitaron a la ciudadanía a salir.

«Dejaron que Ecopetrol comprara, importara e hiciera gasolina a precios internacionales del petróleo, cara, en época de precios altos, y vendiera a mitad de su valor sin ningún mecanismo para compensar esa pérdida de utilidades: un subsidio real al consumidor de gasolina que ahora toca rehacer porque las utilidades de Ecopetrol son la fuente para financiar la educación y la salud pública», agregó el mandatario.

A propósito del aumento en el precio de la gasolina, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, manifestó que «el acuerdo con el presidente es que se va a aumentar la gasolina 200 pesos mensuales a partir de octubre».

De la misma manera, planteó que el valor del ACPM no incrementará este año, «entre otras cosas porque se va a cambiar la fórmula para tener en cuenta el diésel biológico, digamos, el biodiésel, con lo cual no se necesita aumentar el precio».

Sugieren un aumento al precio del ACPM

Aunque el Gobierno nacional manifestó que el precio del ACPM no aumentará, contrario al de la gasolina, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) pidió que este también suba. Lo hizo mediante su cuarto pronunciamiento oficial, este 19 de septiembre.

Juan Pablo Córdoba, presidente del Carf, expuso: «Más o menos el 50 % del déficit está causado por ACPM. Desde el punto de vista del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), es igualmente importante la gasolina corriente motor como el ACPM». Y expuso: «El país no puede continuar con un déficit de 40 billones de pesos por un programa de subsidio de los combustibles, realmente eso no es sostenible».

Las otras propuestas cuestionadas de Petro

«¡A marchar este 26 de septiembre contra el nefasto gobierno del exguerrillero! ¡Todos a las calles! No a la reforma tributaria, al alza de la gasolina, a la desmoralización de nuestra Fuerza Pública, no a subsidiar bandidos y no a la expropiación de las pensiones. ¡Fuera Petro!», fue el mensaje del representante a la Cámara Miguel Polo Polo para persuadir a la gente de movilizarse. Y su mensaje deja ver el inconformismo hacia algunas apuestas del Gobierno.

Uno de los puntos cuestionados por Polo Polo es la reforma pensional que se radicaría en 2020. Lo que Petro pretende es que del aporte de los colombianos realizados a los fondos privados se saque una parte para que pase a Colpensiones, desde donde se buscará brindar un subsidio a 3 millones de adultos mayores en el país.