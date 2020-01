Guaidó recibe Llave de Oro de Madrid: un reconocimiento a los jefes de Estado

La Llave de Oro de Madrid es »una distinción habitual por parte del Ayuntamiento a los jefes de Estado que visitan» la capital española y la medalla es «expresión de reconocimiento de la amistad del pueblo de la Comunidad a los representantes de los países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales

Madrid- Juan Guaidó, el presidente del parlamento de Venezuela, quien se ha sido reconocido como el presidente interino del país por parte de más de 50 países, llegó este sábado 25 de enero a España en donde recibió la Llave de Oro de Madrid y Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

La Llave de Oro de Madrid es »una distinción habitual por parte del Ayuntamiento a los jefes de Estado que visitan» la capital española y la medalla es «expresión de reconocimiento de la amistad del pueblo de la Comunidad a los representantes de los países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales que visitan oficialmente la región», según información de El País de España.

El reconocimiento se otorgó por parte de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad y por Begoña Villacís, vicealcaldesa. Mientras que Pedro Sánchez, presidente de España, rechazó recibir a Guaidó con bombos y platillos como lo han hecho en otros países. La postura del gobierno español es la de el equilibrio político.

Guaidó se encuentra en una gira internacional en busca de proyectar y agilizar alianzas en pro de una salida a la crisis, especialmente, política y económica que enfrenta Venezuela. Ya estuvo en Colombia, Reino Unido, Confederación Suiza y España, en donde se ha reunido con autoridades de Estados Unidos y las Unión Europea.

