Grecia: Primeras imágenes de los efectos del terremoto de magnitud 6,3 (+fotos y videos)

El intenso temblor en Grecia llegó a sentirse en las vecinas Macedonia del Norte, Kosovo y Montenegro

En la Red circulan varios videos en los que se aprecian las consecuencias del terremoto de magnitud 6,3 que se registró este miércoles en el centro de Grecia.

Las imágenes recogen algunos momentos de miedo que vivieron los vecinos de la zona afectada, donde muchas personas salieron a la calle por miedo a quedar atrapados dentro de sus viviendas.

An earthquake of magnitude 6.2 struck central Greece on Wednesday, sending people rushing from their houses but drawing no immediate reports of casualties or significant damage. pic.twitter.com/37HRgW6Fzo

— Lots of Detail (@DetailLots) March 3, 2021