Gobierno interino de Bolivia pide interrogar a Evo Morales en México por el delito de sedición

También solicitarán un informe a la Entel para saber si el equipo telefónico que presuntamente usó Evo Morales desde México es de uso particular o del Estado

La Paz- El gobierno de facto de Bolivia solicitará a la Cancillería mexicana su autorización para que el asilado Evo Morales declare desde México por el delito de “sedición” y “terrorismo”.

El fiscal general del gobierno de facto, Juan Lanchipa, informó hoy que pedirá a la Cancillería boliviana ser la instancia intermedia que solicite al Gobierno mexicano su autorización para “realizar la declaración” del mandatario depuesto.

“La Fiscalía General está solicitando a Cancillería Boliviana para que mediante [la] cooperación internacional se haga conocer a México el inicio de la investigación, para que las autoridades de ese país autoricen realizar la declaración del expresidente”, dijo Lanchipa en conferencia de prensa.

Además, Lanchipa informó en conferencia de prensa que se requerirá a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) un informe para saber si el equipo telefónico que presuntamente usó Morales desde México para hablar con un dirigente social, es de uso particular o del Estado.

Según el fiscal de facto, en caso de que el equipo telefónico presuntamente utilizado por Morales pertenezca al Estado, se sumaría un delito más: uso indebido de bienes del Estado.

Sobre esta petición, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aún no emite una respuesta.

Acusación contra Evo

Hoy, el ministro del Interior del gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Departamental de La Paz contra Evo Morales por “sedición”, “terrorismo” y otros tres delitos.

“Lamentablemente estamos bajo un acoso terrorista que quiere matar a los bolivianos de hambre y no lo vamos a permitir”, dijo Murillo, tras salir de la Fiscalía.

El miércoles, Murillo también informó que presentarían una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en contra de Morales, por presuntos crímenes de lesa humanidad.

El gobierno de Jeanine Morales, quien se autoproclamó presidenta interina del país tras el golpe de Estado contra Morales, acusa a Evo de cometer delitos desde su asilo en México, por una filtración en la que se supuestamente se escucha al mandatario depuesto organizando bloqueos vía telefónica con un dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra.

Lea también: Divulgan audio con presunta voz de Evo ordenando dejar sin comida a varias ciudades de Bolivia (+ VIDEO)

“Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo (así). Te pongo un ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo de diez en diez, cuatro grupos, eso es para mucho tiempo”, se escucha en el audio atribuido a Morales. Después, añadió: “Hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear”.

Desde su asilo político en México, Morales denunció este jueves la existencia de una red “mentiras y acusaciones” que intentan socavar su credibilidad. “Dijeron que ya estaba en Bolivia, que soldados rusos estaban en mi país para mi llegada. Ahora me acusan con montajes como parte de esa campaña”, tuiteó el mandatario depuesto.

México responde a Jeanine

Hasta el momento, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha respondido al pedido de las autoridades de facto de Bolivia, aunque previamente, cuando Áñez afirmó que Morales “no tiene el derecho” de hablar de la situación del país según el Tratado internacional de Montevideo (1939), México respondió que no forma parte de dicho tratado y que Bolivia, por su parte, no lo ha ratificado.

Además, la Cancillería mexicana enunció que la libertad de expresión está garantizada en el artículo 6 de su Carta Magna y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), donde no se hace distinción entre ciudadanos mexicanos y extranjeros, ni tampoco sobre su condición de estancia.