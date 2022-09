Gobernador de Texas envió a la casa de Kamala Harris dos autobuses con migrantes venezolanos

Dos autobuses con migrantes sudamericanos, enviados por el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, llegaron cerca de la residencia de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, en Washington D.C. la mañana de este jueves, recogen los medios locales.

Aproximadamente 100 migrantes, principalmente de Venezuela, que fueron recogidos en Eagle Pass, arribaron cerca de la puerta de guardia principal del Observatorio Naval poco antes de las 7 a.m. (hora local), días después de que la vicepresidenta insistiera en que «la frontera es segura» pese a que diariamente miles de inmigrantes indocumentados llegan a territorio estadounidense desde México.

Outside the naval observatory where Texas just dropped off two bus loads of migrants outside the VP’s residence. pic.twitter.com/vmUmduFZrT

Harris admitió el pasado domingo en una entrevista que el sistema migratorio estadounidense «no funciona» y «debe corregirse», aunque señaló que dicha deficiencia era más notoria durante el mandato del expresidente Donald Trump.

BREAKING: Two buses of 101 migrants mostly from Venezuela arrive outside @VP Harris house in DC sent by @GregAbbott_TX – one migrant telling me he believes the border is “open” @FoxNews pic.twitter.com/Q70utdE4k0

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) September 15, 2022