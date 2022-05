Gian Carlo Di Martino aseguró que a Piedad Cordoba le cobran ser una de las mas grandes defensoras de los DD. HH. del continente

Di Martino señaló que la senadora Piedad Cordoba aseguró que «esto no es cierto, en absoluto, eso es falso. Yo misma entregue la plata porque iba a pagar el impuesto de salida»

El revuelo armado contra la senadora colombiana de la coalición izquierdista Pacto Histórico de su país, Piedad Córdoba, detenida en Honduras por supuestamente estar en posesión 68 mil dólares «es un vil montaje para desacreditarla y destruirla ante el mundo, por ser una de las más grandes defensoras de los derechos humanos del continente americano, principalmente de los campesinos y campesinas y líderes y lideresas sociales de Colombia».

El doctor Gian Carlo Di Martino, actual cónsul de Venezuela en Milán, Italia, añadió que no hubo una consulta previa para lanzar semejante noticia denigrando de la congresista bolivariana, quien seguidamente aclaró su situación, «pero, como siempre ocurre con los medios de comunicación social vendidos a oscuros intereses, aclaran después que hacen el daño, intentando que la duda quede siempre en la mente del colectivo».

Di Martino señaló que la senadora dijo en entrevista a Blu Radio: «Eso no es cierto, en absoluto, eso es falso. Yo misma entregue la plata porque iba a pagar el impuesto de salida».

«Más claro imposible. La congresista sufre las consecuencias de los ataques gringos-santandereanos, pues saben que Piedad Córdoba es una luchadora social invencible, defensora de las causas justas, que va en contraposición de los intereses de los narcos de la oligarquía de su país y del imperio norteamericano», sostuvo el exalcalde marabino.

El también diplomático apuntó que, si hubiese habido una sola prueba convincente, fehaciente, esa noticia hubiese generado una bola de nieve que sacude el planeta tierra entero y enseguida comienzan las conjeturas y las falsas vinculaciones, para dañar lo que más puedan su reputación como política bolivariana de trayectoria.

«Observen que las primeras notas al respecto decían: ‘El expediente fue recibido por la entidad según Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público de Honduras. La institución tendrá 48 horas para la investigación del caso y hasta los momentos no hay pruebas de lavado de activos’», puntualizó

Vean bien- precisó el cónsul- que no pudieron enlodarla de una vez por completo. “Aclaran de inmediato que no hay pruebas de lavado de dinero.

«Piedad Córdoba en Honduras pidió una audiencia con la presidenta de ese país, Xiomara Castro, y fue recibida como amiga y líder política y eso no se lo perdona la derecha fascista que se mueve al acecho como una serpiente por todo el continente», enfatizó.

El doctor Di Martino dijo que la política neogranadina, enfrenta ser una política con P mayúscula, de grandes ideales como los de Luis Carlos Galán, asesinado por los mismos criminales que ahora la persiguen a ella y, que, incluso, han querido matarla.

Piedad Cordoba en peligro

«Temo por la vida de la valiente congresista, está enfrentada a mafiosos de alta factura delincuencial, como lo son Duque y Uribe Vélez, capaces de cualquier evento criminal porque se sienten apoyados por los genocidas del norte, que son los más grandes genocidas del mundo», dijo el diplomático.

«La situación en contra de Piedad Córdoba se agrava por los pronósticos que dan como futuro ganador a la presidencia de Colombia, al izquierdista Gustavo Petro, de la coalición del Pacto Histórico de la que ella forma parte. Tiene que ver, además, con sus recientes declaraciones llamando a Petro a un diálogo con el gobierno revolucionario de Venezuela que genere un tratado de paz».

Por eso –indicó Di Martino– tanto ataque contra la senadora, «pero, Piedad, como mujer revolucionaria y política, tiene virtudes que la hacen indoblegable e invencible: su honestidad, su honor y su dignidad».