Fuerte tiroteo en Rochester dejó a dos muertos y 14 heridos (+video)

Dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una fiesta en Rochester, Nueva York, informó la policía

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche en la cuadra 200 de Pennsylvania Avenue, en una vivienda del barrio Marketview Heights de la ciudad.

Un hombre y una mujer murieron en el tiroteo del sábado, dijo a los periodistas el jefe interino de la policía de la ciudad, Mark Simmons. Los heridos fueron trasladados a dos hospitales diferentes. De acuerdo con el oficial, hasta el momento parece ser que ninguno se encuentre en estado grave o con peligro para la vida. Otras dos persinas se lesionaron mientras intentaban huir.

Los oficiales respondieron a las llamadas de disparos y encontraron a unas 100 personas huyendo de la escena, informó Simmons. La policía desconocía que estuviera ocurriendo esta fiesta, cuya celebración era ilegal dadas las restricciones del coronavirus.

De las dos víctimas, una era una mujer de entre 18 y 22 años y la otra es un hombre, en el mismo rango de edad. No se han revelado sus identidades.

