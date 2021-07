Día de la libertad: el Reino Unido levantó las restricciones por la pandemia

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, enfatiza la necesidad de continuar manteniendo la cautela tras la retirada de normas y recuerda que la pandemia no ha terminado. Mientras que la población celebra el Freedom day (Dia de la libertdad).

El primer ministro británico, Boris Johnson, instó este lunes a todos los adultos del país que aún no han sido inmunizados contra la covid-19 a que se pongan la vacuna al tiempo que llamó a la «cautela», coincidiendo con la retirada de las últimas restricciones legales para contener la pandemia.

En un comunicado adelantado la víspera por el Gobierno británico, el Ejecutivo recuerda que el avance de Inglaterra a la fase 4 de su plan de desescalada implica que «la mayoría de restricciones han terminado, reemplazadas por pautas que enfatizan el juicio y la responsabilidad personal».

I cannot say this powerfully or emphatically enough – this pandemic is not over.

It is only thanks to the vaccine programme that we are able to take these cautious steps now. But to take these steps we must be cautious and we must be vaccinated.

Please get that jab. pic.twitter.com/GKt2W2iarB

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021