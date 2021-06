Florida aprobó una ley que prohíbe la participación de niñas y mujeres transgénero en deportes femeninos

Sin embargo, los críticos señalan que es innecesario y discriminatorio vetar a las niñas y mujeres transgénero de los deportes.

La ley sólo aplicará a las escuelas secundarias, colegios y universidades cuando entre en efecto el 1 de julio.

El diputado estatal de Florida Carlos Smith, demócrata que se identifica como latino y gay, rechazó la legislación llamándola “espantosa”.

“Esto alimenta la fobia a los transexuales y pone en riesgo a jóvenes vulnerables sin razón alguna”, escribió en Twitter.

Very proud of all of the trans leaders and allies who came together on short notice to speak out against and condemn @GovRonDeSantis for signing the trans sports ban into law.

When trans kids are under attack, what does Orlando do? 🏳️‍⚧️

Stand up! Fight back!

✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻 pic.twitter.com/R1m5zxQtDD

— Rep. Carlos G Smith (@CarlosGSmith) June 2, 2021