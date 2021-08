Fiscal Tarek rechazó comunicado del exfiscal de la Corte Penal Internacional

El Fiscal General, Tarek Wiliam Saab, rechazó, en un comunicado, las acusaciones de Fatou Bensouda, exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). El funcionario aseguró que fueron presentadas «sin valor» e insistió en que Bensouda ignoró la colaboración del Ministerio Público (MP) de Venezuela.

«Las actuaciones de la exfiscal, en el marco del caso Venezuela I, se llevaron a cabo, tal y como lo confirmó la Sala de Cuestiones Preliminares, de manera unilateral y sin tener en cuenta ni la colaboración efectiva ofrecida de nueva fe por nuestras autoridades, ni la documentación presentada, demostrativa de la indiscutible activada investigadora del Ministerio Público y del Poder Judicial», aseguró Saab el jueves 12 de agosto.

#COMUNICADO Venezuela rejects the worthless “accusations” of former prosecutor Bensouda, who irresponsibly ignored the collaboration presented by @MinpublicoVE. We work closely with the new @IntlCrimCourt Prosecutor Karim Khan to ensure complementarity pic.twitter.com/4dM8pYCwtT

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 12, 2021