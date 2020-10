Facebook y Twitter restrigen cuenta del NY Post ¡Vea por qué!

Las redes Facebook y Twitter restringieron las cuentas del New York Post por informaciones que refieren a Joe Biden

A los polémicos debates y las actuaciones de Donald Trump en plena campaña por la presidencia de Estados Unidos se sumaron esta semana nuevas situaciones que esta vez apuntan al manejo que han hecho las redes sociales, Twitter y Facebook, sobre informaciones que refieren a Joe Biden, el candidato demócrata.

La agencia Reuters informó que en las últimas horas Facebook y Twitter pusieron en duda una historia del New York Post que hizo afirmaciones sobre el hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden.

Indicó la agencia que se tomaron medidas para “restringir la difusión de la historia en las horas posteriores a su publicación el miércoles”, lo cual causó molestia entre los usuarios de esas redes.

La historia contiene supuestos detalles de los “tratos comerciales de Hunter Biden con una empresa de energía ucraniana y decía que el exvicepresidente se había reunido con un asesor de la empresa”.

La nota, que Reuters no confirmó de forma independiente, plantea presuntos “detalles de correos electrónicos” que “fueron entregados al abogado de Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump”.

Twitter prohibió a sus usuarios publicar enlaces a la historia, mientras que Facebook redujo la frecuencia con la que la misma aparece en las noticias de los usuarios y en otros lugares de la plataforma.

El portavoz de la campaña de Biden, Andrew Bates, dijo en un comunicado que “los comités del Senado liderados por los republicanos habían concluido anteriormente que Biden no cometió ningún delito relacionado con Ucrania”.

“The New York Post nunca preguntó a la campaña de Biden sobre los elementos críticos de esta historia”, dijo Bates. “Hemos revisado los horarios oficiales de Joe Biden desde el momento y no se llevó a cabo ninguna reunión, como alega el New York Post”, agregó.