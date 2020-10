Expresidentes de Uruguay Sanguinetti y Mujica renuncian al Senado

Los expresidentes de Uruguay obtuvieron sus escaños en las elecciones celebradas en octubre de 2019. Su período legislativo culminaba en 2025

Los expresidentes de Uruguay Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y José Mujica (2010-2015) participan este martes de una sesión extraordinaria en la que ambos renunciarán a sus escaños de senador.

«Porque me tiró el virus pa’ fuera, porque tengo 85 años y una enfermedad inmunológica. Me encanta la política, pero más me encanta no morirme», razonó Mujica a los periodistas que le cuestionaron por su retirada a la entrada a la Cámara Alta.

En el caso de Sanguinetti quiere dedicarle más tiempo a su tarea como secretario general del Partido Colorado y a su actividad periodística, que desarrolla en Correo de los Viernes y La Nación de Argentina.

Ambos dirigentes coordinaron la salida conjunta y pensaban presentar solamente una carta de renuncia. Pero la presidenta de la Asamblea General Beatriz Argimón les pidió que fuera al Parlamento y hablarán para sus colegas.

Hasta ayer Sanguinetti no sabía cuál sería el foco de discurso. En el caso de Mujica, según adelantó, iba a homenajear al exministro de Economía colorado, Alejandro Atchugarry (1952-2017), el artífice de la salida de la crisis financiera de 2002, en cuyo lugar en el Senado hoy se sienta el dirigente de izquierda.

“Solo una persona como él podía lograr que votáramos un presupuesto de 300 artículos que no estaban redactados, que eran apenas intenciones bucólicas”.

Tanto uno como otro intentarán además impulsar nuevas figuras dentro de sus sectores. Mujica ve dentro del MPP a Alejandro Sánchez (quien ocupará su banca) y al intendente de Canelones Yamandú Orsi como posibles sucesores.

Por su parte, Sanguinetti dijo que si hay nuevas figuras en el Partido Colorado serán los que surjan “de la política”, porque los liderazgos “no se inventan”.

Señaló en ese sentido a Tabaré Viera como dirigente de recambio. “Es una figura con gran experiencia y capacidad”, apuntó.

El colorado fue parlamentario por primera vez en 1963.

Por entonces Mujica había abandonado el Partido Nacional y poco después se incorporaría a los grupos políticos que conformarían “El Coordinador”, el antecedente directo del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros.

En los primeros años 60 Sanguinetti fue diputado, y en la segunda mitad de los 60 y principios de los 70 fue ministro de Educación antes del golpe de Estado de 1973. En 1984 y en 1994 fue elegido presidente de la República.

Los dos coincidieron en el Senado por primera vez en el año 2000.

Mujica había llegado al Parlamento por primera vez en 1995 al salir electo diputado. Desde entonces inició una meteórica carrera política que lo llevó a ser ungido presidente en 2010.

Sanguinetti y Mujica obtuvieron sus escaños en las elecciones celebradas en octubre de 2019, pero su avanzada edad (Sanguinetti tiene 84 y Mujica 85) les ha hecho justificar su ausencia del resto del período legislativo, que concluye en 2025.