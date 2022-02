Estremecedor relato del pescador que sostuvo en brazos al bebé asesinado en Trinidad y Tobago

El pescador, que pidió permanecer en el anonimato por temor a su vida, dijo que hubo disparos rápidos cuando el barco de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago se acercó a su bote

«Dicen que les disparamos, lo cual no es cierto. No teníamos armas, no teníamos drogas, nada… somos pescadores, fuimos solo a ayudar… la vícitma podría ser trinitense, podría ser cualquiera».

Así lo dijo uno de los trinitarios a bordo de la embarcación en la que viajaba Yaelvis José Santollo Sarabia, de un año, cuando fue asesinado a tiros durante la madrugada del 6 de febrero.

El hombre de 31 años de Moruga relató, desde la oficina de su abogado, el drama de 45 minutos en el que la Guardia Costera le dijo que levantara el cuerpo del niño muerto y orara por él.

«Estoy durmiendo y me veo a mí mismo con este bebé, no es agradable. Cada vez que pienso en esto y hablo de ello, me salen lágrimas de los ojos… los ojos del bebé estaban cerrados. Lo sostenía como cuando levantas a un niño pequeño y lo miraba desde la cabeza. Tenía sangre corriendo en mi mano», dijo.

El pescador dijo que salió a pescar desde Moruga con otro trinitense y un capitán de habla hispana cuando, pasadas las 5 de la tarde, vieron una lancha, más pequeña que una piragua, que parecía estar en peligro.

«Cómo ondeaba la luz, pensamos que ese barco estaba en peligro… fuimos a ellos. El capitán (del barco en el que estaba) era español. Él estaba hablando con ellos para averiguar qué estaba pasando realmente. Por lo que entendí, necesitaban ayuda para llegar a tierra».

Dijo que trasladaron a los ocupantes a su bote y cuando estaban a unos diez o 15 minutos de la orilla, vieron un bote grande en la oscuridad.

«No tenía luces ni nada. Vimos una bengala, no sabíamos si era bandido o guardacostas. Escuchamos varios disparos, fuego rápido… Estaba en shock, pensé que eran petardos. Estaba realmente asustado. Enviaron una próxima bengala con varios disparos todavía. Después de la segunda bengala, enviaron una tercera en la que encendieron una luz en su bote, diciendo que es la Guardia Costera», relató el pescador, quien agregó que estaba parado frente al motor de la lancha cuando las balas empezaron a volar cerca de su cabeza.

El pescador explicó que mientras cumplían con la orden de detenerse, el bote no podía hacerlo de inmediato.

Dijo que dos botes más pequeños llegaron a cada lado y los oficiales de la Guardia Costera comenzaron a pedir armas y drogas. «Les decíamos que un bebé murió en el bote aquí y que le dispararon a la madre. No tenemos nada, no hay drogas ni armas… les dijimos que solo estas personas que vimos necesitaban ayuda».

Aseguró que los oficiales comenzaron a pelear y a maldecirlos, y luego llevaron a los venezolanos al gran bote. Él y sus dos colegas se quedaron en su bote con el niño muerto. Dos oficiales armados de la Guardia Costera también permanecieron en su bote.

Los oficiales le dijeron al otro trinitense que pusiera al bebé en la parte delantera del bote.

«Después de que me llamaron, que subiera al frente y levantara al bebé y orara por este bebé. Hice lo que dicen porque estaba muy asustado… pensé que nos iban a matar. Estaba traumatizado».

Mientras sostenía al bebé, oró: «Padre Señor, solo estamos ayudando a estas personas porque no tienen nada. Necesitaban un poco de ayuda. Lamentamos mucho que este bebé perdiera su vida inocente, pero no fue culpa nuestra. Intentan decir que es culpa nuestra, pero no es culpa nuestra, sigo rezando».

El pescador comentó que llegaron a la base de la Guardia Costera de Mayaro alrededor de las 4 de la madrugada y los retuvieron hasta las 2 de la tarde de ese día. Luego fueron trasladados a la Comisaría de Mayaro y, posteriormente, al helipuerto de la Fuerza de Defensa en Chaguaramas, junto con los demás venezolanos que iban en la embarcación.

Cuando llegaron, les dijeron que estaban en cuarentena y que estarían allí entre 14 y 21 días. Pero no le administraron una prueba de Covid-19.

Mientras estuvo detenido en el helipuerto, dijo que lo alimentaban con tres comidas diarias y le permitían tomar refrigerios y té entre comidas. Sin embargo, no se le permitió contactar a un miembro de la familia, y solo cuando su abogado intervino mientras estaba bajo custodia, se le permitió cambiarse de ropa y calzado.

Sus abogadas solicitaron un recurso de hábeas corpus y fue liberado 11 días después de haber sido detenido en el barco frente a la costa sur de Trinidad. Se le permitió salir del helipuerto el viernes pasado.

Si bien teme por su vida después de la terrible experiencia, dijo que está hablando porque es lo correcto. «No quiero problemas, pero estoy aquí para decir la verdad, lo que está pasando. Al final del día, era de noche, deben saber que se suponía que no debían disparar porque no teníamos nada… solo vemos a estas personas y decidimos brindarles un poco de ayuda».

Además, aseguró que «no tenía ningún barco alrededor y, si hubiera tenido un próximo barco allí, creo que habrían hecho lo mismo. Por derecho como pescador, si estás en el agua, debes ayudar. Podría ser trinitense, podría ser cualquiera quien esté solicitando ayuda».

Agregó que la Guardia Costera debería estar allí para proteger y servir en el mar.

«Podríamos haberles explicado que esta gente estaba en problemas. Somos pescadores, vinimos solo para asistirlos. Se los habríamos entregado. No hay nada que decir, no nos escondimos».

El pescador tiene temor de volver al mar

El pescador, que también realiza trabajos de construcción, dijo que no está seguro de cuándo volverá al mar.

«Esto fue muy aterrador. Cada vez que cierro los ojos, cada vez que me acuesto, sigo viendo esto frente a mí. Me asustó», culminó.