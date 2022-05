Esposa del fiscal de Paraguay asesinado en Colombia reveló detalles del ataque

El fiscal de Paraguay investigaba casos de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en su país. Autoridades de Colombia, Paraguay y Estados Unidos esclarecerán su muerte



Claudia Aguilera, esposa del fiscal de Paraguay Marcelo Pecci, asesinado en una playa privada de un exclusivo hotel de la isla de Barú, en la ciudad de Cartagena, rompió su silencio y reveló los detalles del crimen.

En declaraciones al diario Semana, Aguilera aseguró que dos hombres llegaron en una moto acuática a la playa privada; uno se bajó, caminó por la zona y sin mediar palabras disparó contra el funcionario cerca de las 10:30 de la mañana de este martes.

«Llegaron a la playa privada del hotel… no se pudo hacer nada, llegaron y de forma inmediata dispararon, mientras estábamos en la playa. El personal de seguridad no pudo reaccionar», dijo.

Aseguró que no tenía amenazas en su contra, por lo que no tenían seguridad en su paso por Colombia; además, optaron por un hotel que les garantizara algún escenario de seguridad, pero los sicarios lograron superar.

«No, no tenía ninguna amenaza, solo llegamos para pasar las vacaciones, nosotros andamos sin guardia, no había riesgo de una venganza, no teníamos riesgo, por eso estábamos en el hotel», señaló Aguilera.

La Policía llegó al lugar de los hechos y con los investigadores recaudaron las entrevistas y los videos de seguridad del hotel con el objetivo de identificar a los responsables de este crimen.

Pecci, de 45 años de edad, estaba de luna de miel con su esposa, la periodista Aguilera, con la que había contraído matrimonio el pasado 30 de abril en Asunción.

El responsable

La Policía colombiana difundió una circular de búsqueda y captura con la fotografía de uno de los sospechosos del asesinato de Pecci.

En la circular de la Policía se ve a un hombre vestido de negro y con un sombrero que oculta parcialmente su rostro, y se pide la colaboración de la ciudadanía para identificarlo, con varias líneas telefónicas y correos electrónicos para suministrar información.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía de Colombia, ofreció una recompensa de 2.000 millones de pesos, unos 490.000 dólares.

La Policía añadió que no tenían conocimiento sobre la presencia del fiscal paraguayo en Colombia, «y por su cargo era una de las personas más protegidas de Paraguay».

Las autoridades colombianas aún no entregan más detalles de quién puede estar detrás del asesinato de este fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Paraguay.

El funcionario asesinado se había ocupado de casos mediáticos como la detención por falsificación de pasaporte del exfutbolista brasileño Ronaldinho o la investigación del tiroteo ocurrido en el festival Ja’umina, en enero pasado, donde murió la modelo e «influencer» Cristina ‘Vita’ Aranda, esposa del futbolista Iván Torres.

La fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, aseguró en declaraciones a la emisora colombiana Blu Radio que están estudiando la hipótesis de si Pecci, que «manejaba él mismo todo su sistema de seguridad», habría sido seguido desde Asunción a Cartagena.

«En algún momento (Pecci) tuvo que afrontar algunos tipos de amenazas que había sabido manejar muy bien, tomando las precauciones propias de su trabajo», apuntó la fiscal que dijo que el funcionario asesinado era un «amigo personal».