Escándalo de espionaje a otros países deja en duda la neutralidad de Suiza

Suiza –Durante décadas, los servicios de inteligencia estadounidense y alemán usaron los dispositivos de encriptación y líneas de comunicación seguras de la empresa suiza Crypto AG para espiar a otros países. El escándalo se destapó la semana pasada provocando indignación.

Desde la Guerra Fría hasta los años 2000, Crypto AG vendió sus aparatos a más de 120 gobiernos del mundo. Las máquinas estaban encriptadas pero hace unos días se reveló que la CIA y los servicios de espionaje de la entonces Alemania Occidental (BND, en sus siglas germanas) habían trucado los aparatos para que pudieran romper los códigos e interceptar miles de mensajes. Habían circulado rumores sobre ello en el pasado, pero ahora todo el mundo lo sabe.

Por qué la neutralidad de Suiza importa

Hay pocos países en el planeta que hayan elegido la neutralidad como bandera: Austria es uno de ellos; Suiza, otro. Pero ningún país la ha convertido en su símbolo como lo hicieron los suizos.

Ahora que el escándalo de Crypto AG ha estallado con todo tipo de vergonzosos detalles, no hay ni un periódico o televisión en el país que no esté poniendo en cuestión la neutralidad del país europeo.

“Ha quedado destruida”, es una frase que se repite.

Un juez federal ya está trabajando en el caso y políticos de todas partes del espectro están pidiendo una comisión parlamentaria que investigue el asunto.

Suiza es un país cuya neutralidad le permitió representar los intereses de Estados Unidos en Irán durante 30 años, y los intereses de Teherán en Washington.

El país europeo negoció duramente en la sombra con EE.UU. para permitir la entregada de ayuda humanitaria a Irán para aliviar al país de los peores efectos de las sanciones.

También es una nación que vendió dispositivos de encriptación con fallos a Irán, con el sello de “Made in Switzerland” (fabricado en Suiza), para que así Washington pudiera escuchar a escondidas.

La neutralidad suiza es venerada como si formara parte del ADN del país, de una identidad nacional única, y no la política pragmática de una pequeña nación que rentó a mercenarios para el resto de Europa hasta que sus líderes decidieron que sería más seguro no participar en la batalla de ninguna manera.

“Sobrevivimos a dos guerras mundiales”, es una frase que uno comúnmente escucha en Suiza. Puede resultar irritadora para ciudadanos de otros países europeos que también sobrevivieron a esos conflictos, de manera bastante más desgarradora.

Pero es cierto, la neutralidad suiza mantuvo al país al margen de esas guerras; y en 1945 su economía y su infraestructura emergieron como si de una especie de fénix se tratara y sin un solo rasguño, mientras que sus vecinos barrían las cenizas y los escombros.

Maquinas de encriptación fabricadas por la empresa suiza cx-52

Cómo los suizos se convirtieron en útiles para todo el mundo

La neutralidad, no obstante, no es una especie de campo de fuerza que mantiene a los enemigos fuera de tus fronteras; no se trata de una palabra mágica que entonas y automáticamente los hombres malos te dejen en paz.

En la Segunda Guerra Mundial, Suiza hizo todo tipo de cosas para asegurarse de que sus vecinos se mantuvieran lejos.

Movilizaciones masivas, enviar a todos los hombres entre los 18 y los 60 años de edad a defender las fronteras, minar los túneles y los pasos alpinos, todo ello fue parte de sus esfuerzos… y hasta ahora lo que se destacaba con honor en los libros de Historia suizos.

Pero hubo algo más, de igual importancia: Suiza hizo de sí mismo un socio útil, para todos los bandos.

Los nazis alemanes encontraron un lugar seguro en los bancos suizos para el oro y el arte que saquearon. El país envió trenes llenos de armas por toda Suiza para apoyar al hombre fuerte italiano Benito Mussolini.

Al mismo tiempo, el jefe de las Fuerzas Armadas de Suiza, el general Henri Guisan, mantenía conversaciones secretas con los franceses sobre combatir juntos en el caso de que ambos países fueran invadidos. Hay una calle con el apellido del general, Guisan, en cada localidad suiza.

Mientras tanto, el organismo de recopilación de inteligencia estadounidense, la Oficina de Servicios Estratégicos, envió a Allen Dulles a Europa.

Dulles abrió su oficina en la capital de Suiza, Berna, y se quedó allí durante el resto de la guerra, espiando a los alemanes. Posteriormente se convertiría en el director de la CIA.

¿Quién lo sabía?

En la década de los 90, los suizos meditaron mucho sobre la Segunda Guerra Mundial.Los libros de Historia fueron reescritos para incluir la vergonzosa política de devolver a los refugiados judíos a la frontera. Se abrieron comisiones de investigación, se organizaron memoriales y un ministro del gobierno suizo, Kaspar Villiger, se disculpó formalmente.

Kaspar Villiger

Se trató del mismo Kaspar Villiger que ahora es acusado de saber que la CIA controlaba Crypto AG, cuando él era ministro de Defensa en los 90; y que la firma estaba vendiendo máquinas de encriptación con fallos alrededor del mundo para espiar a gobiernos extranjeros.

Cabe señalar que Villiger lo niega. Pero se hicieron muchas preguntas sobre Crypto en Suiza en los 90, así que es extraño que el ministro de Defensa no las escuchara, o no les diera seguimiento.

Preguntado por Villiger en la televisión suiza, la presidenta de la Confederación Suiza, Simonetta Sommaruga, consideró que las especulaciones no tenían sentido.

“Lo discutiremos cuando tengamos los hechos”, afirmó.

¿Puede Suiza tenerlo todo a la vez?

¿Cómo es posible que coexistan dos conceptos como la neutralidad y la cooperación?

Quizá de la misma manera en la que Suiza se enorgullece de no combatir en guerras, pero vende grandes cantidades de armas.

O en la manera en que sus banqueros solían decir “el dinero no huele”. En otras palabras, que eran felices de guardar el dinero de cualquier conflicto sangriento, brutal régimen militar, capo de la droga o estafa fiscal del que procediera.

O de una manera más generosa; Suiza quería sobrevivir a la Guerra Fría, sus valores eran occidentales: ¿por qué no hacer la vista a gorda con algunas operaciones encubiertas del jefe protector de Europa, Estados Unidos, en una de las compañías de ingeniería de precisión suiza de clase mundial?

Para ser justos, hay millones de suizos que reflexionan profundamente sobre estas cuestiones, y quienes han promovido numerosas campañas por una política menos interesada, especialmente cuando se trata de la banca o del comercio de armas, dos aspectos sobre los que pesa ahora una regulación más estricta.

Aun así, cada pocos años parece que los suizos se topan con una llamada de atención sobre su neutralidad.

Tienen que aprender otra vez de nuevo que la neutralidad no es un brillante faro de esperanza en el corazón de Europa; más bien una táctica pragmática y a menudo de sucia supervivencia en un continente con una muy sangrienta historia.

Y, a veces, como ocurrió con Crypto AG, ese pragmatismo, junto al deseo de ver el mito de la neutralidad más que la realidad, lleva a algunas decisiones muy cuestionables.

