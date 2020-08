En video: El momento de la muerte de un manifestante durante las protestas en Minsk

Según el Ministerio del Interior de Bielorrusia, Alexánder Taraikovski, de 34 años, murió al estallarle en las manos un artefacto explosivo que intentó lanzar a los agentes. No obstante, los testigos relatan otra versión

Recientes imágenes compartidas en las redes sociales han revelado el momento de la muerte de Alexánder Taraikovski, manifestante que falleció a los 34 años de edad durante las protestas en Minsk el pasado 10 de agosto. Los reportes indican que el hombre murió a causa de una pérdida masiva de sangre, provocada por una herida abierta en el pecho.

Según el Ministerio del Interior de Bielorrusia, Taraikovski falleció al estallarle en las manos un artefacto explosivo que intentó lanzar a los agentes. No obstante, los testigos aseguran que no hubo ninguna explosión. Tampoco se observa en las imágenes recientemente publicadas por la agencia The Associated Press (AP). El camarógrafo pudo presenciar cómo el manifestante con una mancha roja en el pecho cayó y quedó inmóvil en el suelo.

🔞 Recientes imágenes han revelado el momento de la muerte de Alexánder Taraikovski, manifestante que falleció a los 34 años de edad durante las protestas en Minsk el pasado 10 de agosto.https://t.co/yiNTy9bz28 pic.twitter.com/7BeE0qoqcr — RT en Español (@ActualidadRT) August 15, 2020

Para honrar su muerte, miles de personas se reunieron este sábado cerca de la estación de metro Púshkinskaya, junto a la cual falleció. Asimismo, las protestas tuvieron lugar en otras zonas de la capital bielorrusa. Algunos manifestantes han salido a las calles con pancartas que muestran las heridas que recibieron las personas detenidas presuntamente como resultado de acciones de las fuerzas del orden y corearon: “¡No olvidaremos!” y “¡No perdonaremos!”.