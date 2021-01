En Nueva York captan un audio que amenaza con estrellar un avión contra el Capitolio de EE. UU.

Si bien aún no está claro quién estaba detrás del audio, los funcionarios no creen que la amenaza sea “creíble

Múltiples controladores de tráfico aéreo en Nueva York escucharon el lunes una amenaza escalofriante sobre un ataque al estilo del 11 de septiembre contra Estados Unidos, en un audio obtenido exclusivamente por CBS News: “El miércoles estrellaremos un avión contra el Capitolio. Soleimani será vengado”, afirma.

Lea también: Nueva York: Un auto embiste a manifestantes y arrestan a una de las responsables (+video)

El mensaje se refiere al ataque con un dron estadounidense que mató al líder de la Fuerza Quds iraní, Qassem Soleimani, cerca del aeropuerto de Bagdad a principios del año pasado.

El alarmante audio se conoció mientras el Congreso se preparaba para contar los votos del Colegio Electoral en Washington este miércoles. Se cree fue diseñado para sugerir un ataque durante esos procedimientos.

BREAKING: The FBI and FAA are looking into a breach of air traffic control frequencies after a threat was made about flying a plane into the Capitol tomorrow.

The threat is not considered credible, but the breach of aviation communications is alarming.

Here's @jeffpeguescbs pic.twitter.com/0vHZLxQhj7

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 5, 2021