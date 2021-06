En Argentina un profesor abusó de dos venezolanas

En Argentina un profesor de nombre de Gustavo Íñiguez fue apresado luego de abusar sexualmente de dos venezolanas

Un profesor de handball argentino de nombre de Gustavo Íñiguez fue apresado luego de abusar sexualmente de dos venezolanas a las que engañó con falsas propuestas de trabajo.

El modus operandi del detenido se dio a través de grupos de Facebook, en los que ofrecía ayudas para salir del país y poder ingresar a territorio argentino, además de empleos.

Pero resultó que las víctimas eran incluidas en una red de trata de personas, ya que buscaba generarle deudas a las mujeres para luego esclavizarlas en su casa y abusar sexualmente de ellas.

Lea también: Violaron y asesinaron a una joven venezolana en Perú

Casos en Argentina

El primer caso se dio a conocer por una venezolana de 21 años, de la que se mantiene protegida su identidad y que en abril del presente año fue rescatada por la policía de la casa del acusado.

«Me trajo porque me quería para él, solamente para él, por eso no me dejaba salir, nunca me propuso otra cosa», relató la mujer al equipo de asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento en Argentina.

Este caso motivó a otra denunciante connacional que reveló ser víctima bajo la misma forma, pero en 2018. Su identidad prefirió mantenerla en el anonimato.

Por su parte, la fiscalía encargada expresó que podrían existir más casos perpetrado por Iñiguez y que se darían a conocer en las próximas semanas.