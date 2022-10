Embajada de Suiza acogerá testigos para juicio sobre estatus diplomático de Alex Saab

La Embajada de Suiza en Caracas se ofreció a acoger a los testigos citados por la defensa del empresario colombiano, Alex Saab, para que puedan hacer sus declaraciones en el juicio para determinar si el barranquillero tenía estatus diplomático o no a la hora de su detención en Cabo Verde en junio de 2020.

Así lo informó el periodista de Associated Press Joshua Goodman en sus redes sociales el viernes 21 de octubre, en donde manifestó que la Fiscalía de Estados Unidos estaba promoviendo que estos testigos se movilizaran a la embajada estadounidense en Colombia para la audiencia del mes de diciembre y ahí pudieran prestar juramento con las leyes de Estados Unidos.

Lea También: Testigos de Alex Saab podrán declarar por zoom desde Venezuela

El juez federal en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, Robert N. Scola, aceptó el miércoles 21 de septiembre permitir que la defensa de Saab, quien está preso en Estados Unidos desde el 16 de octubre de 2021, presentara a dos testigos a través de Zoom; un hecho que los representantes de la Fiscalía se negaban a aceptar.

La Fiscalía de EE. UU. argumentó entonces que esos dos testigos no estaban en la lista que Saab dijo en un principio que podían declarar. Además, se señaló en esa oportunidad que no se tiene información desde dónde estarán testificando esas personas o quiénes van a estar presentes en su transmisión para que se garantice que no es forzosa.

Posteriormente se conoció que el serial del pasaporte de Saab (en el que aparece su cargo como «enviado especial del Ministerio de Relaciones Exteriores») no coincide con el serial puesto en el documento que se remitió a Cabo Verde en 2020 para indicar que Saab estaba en misión diplomática al momento que fue arrestado en la isla de Sal.

Este documento de identidad ha sido presentado en el juicio que se lleva a cabo en Miami para determinar si realmente el barranquillero tenía estatus diplomático o no cuando fue detenido a mediados de junio de 2020.

Viva Switzerland!

Testimony in support of Alex Saab's claim of diplomatic immunity will be given via Zoom from the Swiss Embassy in Caracas.

Prosecutors wanted witnesses to travel to U.S. Embassy in Colombia for the December hearing so oath could be administered on U.S. soil. pic.twitter.com/osxE4gAlqK

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 21, 2022