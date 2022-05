Elon Musk dice que quiere levantar la prohibición a Trump de usar Twitter

Elon Musk afirmó que su postura es similar a la del cofundador de Twitter, Jack Dorsey, respecto a que las prohibiciones permanentes deberían ser raras, reservadas para cuentas que son spam, estafas o ejecutadas por «bots» de software

Elon Musk dijo el martes que si el acuerdo para comprar Twitter sale adelante, levantaría la prohibición sobre el expresidente estadounidense Donald Trump decidida por la plataforma tras el asalto del Capitolio, una decisión que considera «moralmente mala» e «insensata».

«Revertiría la prohibición», dijo el multimillonario en una conferencia del Financial Times, aunque aclaró que como aún no es dueño de Twitter, «esto no es algo que seguro sucederá».

La oferta de 44.000 millones de dólares del jefe de Tesla para comprar Twitter aún debe obtener el respaldo de accionistas y reguladores, pero Musk se ha manifestado a favor de una menor moderación del contenido y menos prohibiciones.

Para Elon Musk no fue correcto prohibir a Trump el uso de Twitter

«Creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump», dijo Musk.

«Creo que fue un error porque marginó a una gran parte del país y, en última instancia, no resultó en que Donald Trump no tuviera voz».

Trump fue expulsado de Twitter y otras redes sociales después de que sus partidarios, enfervorizados por sus tuits que alegaban fraude electoral, atacaron el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 en un intento fallido de evitar que Joe Biden fuera certificado como el vencedor de las presidenciales.

Musk afirmó que su postura es similar a la del cofundador de Twitter, Jack Dorsey, respecto a que las prohibiciones permanentes deberían ser raras, reservadas para cuentas que son spam, estafas o ejecutadas por «bots» de software.

«Eso no significa que alguien pueda decir lo que quiera decir», dijo Musk. «Si dicen algo que es ilegal o simplemente destructivo para el mundo, entonces quizás debería haber un tiempo de espera, una suspensión temporal o ese tuit en particular debería hacerse invisible o tener una visibilidad muy limitada».

Sin embargo, Musk insistió en que las prohibiciones permanentes son una «decisión moralmente mala» que socava la confianza en Twitter como una plaza pública en línea donde todos pueden ser escuchados.

El magnate señaló que Trump ha declarado públicamente que no volvería a Twitter si se le permitiera, optando en cambio por quedarse con su propia red social, que no ha logrado ganar terreno.