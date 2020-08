El senador Iván Cepeda anunció acciones legales contra Duque

“Presidente Ivan Duque, ante sus reiterados ataques a la independencia del poder judicial le anuncio que en compañía de mis abogados estoy estudiando qué acciones tomaré para que usted respete la independencia de poderes públicos como principio del Estado de derecho”, publicó el parlamentario del Polo en su cuenta de Twitter

Colombia – El senador Iván Cepeda, víctima en el proceso de presunta manipulación de testigos que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema, anunció este sábado “acciones legales” contra el presidente Iván Duque por “sus reiterados ataques a la independencia del poder judicial”.

“Presidente IvanDuque, ante sus reiterados ataques a la independencia del poder judicial le anuncio que en compañía de mis abogados estoy estudiando qué acciones tomaré para que usted respete la independencia de poderes públicos como principio del Estado de derecho”, publicó el parlamentario del Polo en su cuenta de Twitter.

Así mismo, dijo que la amenaza de reformar la justicia es de regímenes dictatoriales: “Es propio de dictadores y déspotas controlar o destruir el poder judicial. Así se comporta usted: intenta, en forma reiterada, desafiar e influir el poder judicial, amenaza con ‘reformar’ la justicia para rediseñarla a favor de su mentor político”.

Se refiere Cepeda Castro al anuncio de reforma a la justicia que ha resurgido en los pronunciamientos del jefe de Estado tras la disposición de casa por cárcel para el líder del Centro Democrático, colectividad de gobierno que además ha propuesto una constituyente para concentrar las altas cortes en una corte única.

Concluye al respecto el parlamentario víctima en el proceso: “Fui investigado entre 2012, cuando Uribe me denunció, y 2018, cuando se declaró auto inhibitorio a mi favor. Durante 6 años Uribe llevó a la CSJ decenas de falsos testigos. Me defendí con rigor y la justicia me dio la razón. Nunca pedí reformar la justicia o una constituyente”.

El mandatario emitió el pasado martes una declaración en la que hace un “llamado” para que el expresidente “ejerza a plenitud su defensa en libertad”.

Aprovechó también para criticar el proceso de paz con las desmovilizadas Farc: “Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia”.

Y reiteró por último que cree en la “honorabilidad” de su mentor político: “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”.

Foto: Agencia