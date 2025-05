El Papa León XIV pidió la liberación de los periodistas encarcelados «por contar la verdad»

El papa León XIV, exhortó a los periodistas a promover «una comunicación distinta, que no se vista de palabras agresivas, no abrace el modelo de la competición y no separe nunca la búsqueda de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla»

El Papa León XIV pidió este 12 de mayo la liberación de los periodistas que están detenidos. Las palabras las pronunció durante su primer encuentro con la prensa internacional en el Vaticano.

«Permítanme reiterar la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por haber buscado y contado la verdad», dijo el pontífice.

En opinión del máximo representante de la Iglesia Católica «el sufrimiento de estos periodistas interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional y nos llama a todos a salvaguardar el preciado bien de la libertad de expresión y de prensa».

El papa también destacó la importancia de «desarmar la comunicación de fanatismo y odio» para fomentar una que sea «capaz de escuchar».

León XIV exhortó a los periodistas a promover «una comunicación distinta, que no se vista de palabras agresivas, no abrace el modelo de la competición y no separe nunca la búsqueda de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla».

«Uno de los desafíos más importantes es promover una comunicación capaz de ayudarnos a escapar de la ‘Torre de Babel’ en la que a veces nos encontramos, de la confusión de lenguajes sin amor, a menudo ideológicos o sesgados», remarcó.

El pontífice reconoció el coraje de los periodistas «quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho a estar informados, porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres».

15 periodistas presos en Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) saludó las palabras del papa León XIV a favor de la liberación de los periodistas presos y recordó que en Venezuela hay 15 comunicadores sociales tras las rejas.

En su cuenta en la red social X, el SNTP indicó que estos profesionales se encuentran injustamente encarcelados y reiteró su llamado urgente de que sean liberados y sus derechos restituidos.

Según el SNTP, entre el 2 de febrero de 2021 y el 8 de abril de 2025 fueron privados de libertad: