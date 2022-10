El líder laborista Keir Starmer insistió en pedir a Rishi Sunak que convoque elecciones

Antes del nombramiento de Rishi Sunak, la oposición ya insistía en la necesidad de convocar elecciones para que el futuro del país fuera decidido por todos los británicos y no solo por unos cuantos diputados conservadores en una votación interna de urgencia.

En la primera sesión de control al nuevo primer ministro, el líder laborista Keir Starmer, favorito en las encuestas, ha vuelto a la carga.

«Incluso su propio bando sabe que no está d el lado de la clase trabajadora. Por eso la única vez que se presentó a unas elecciones fue aplastado por la anterior primera ministra. ¿Por qué no lo ha sometido a prueba? Dejemos que la clase trabajadora hable y convoque elecciones generales».

