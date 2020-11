El día que Maradona desheredó a sus hijos y prometió donar su fortuna

En noviembre de 2019, Maradona sorprendió al mundo entero al hacer unas declaraciones que tenían que ver con su herencia y sus retoños



Tras la repentina muerte de Diego Armando Maradona, a los 60 años, y a causa de un paro cardíaco, algunas incógnitas sobre su herencia quedan en el aire.

Precisamente, hace un año, su hija Gianinna Maradona, una de los hijos del exfutbolista Maradona, alarmó al mundo al asegurar que su papá estaba muriendo, “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de lo normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen, por favor”.

“¿Se acuerdan que había un zoo en el que te podías sacar fotos con un león gigante? Lo tenían empestillado, si no imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura con coincidencia. Recen por él”, escribió la hija del famoso ‘Pelusa’ en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Luego de dichas declaraciones, el propio Maradona desmintió la versión y aprovechó para dar a conocer lo que haría con su herencia. El astro argentino prometió donar toda su fortuna, aunque en ese momento, no aclaró a qué fundación u organización.

“¡Hola! Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando, me dolió muchísimo perder los dientes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretaría, no sé”, fueron las primeras palabras de Maradona, de aquel entonces 59 años.

Era evidente que Diego Armando no tenía muy claro cuál era el mensaje que quería transmitir la hija que procreó con Claudia Villafañe, uno de los romances de Maradona, cuando pidió oraciones a su nombre. Maradona mostró su descontento por la repercusión que tuvieron sus declaraciones y así lo explicó, “Yo sé que mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo”.

En ese mismo video, el técnico aprovechó para dar a conocer a sus seguidores cómo tiene pensado heredar sus bienes y declaró, “Yo les digo a todos que no les voy a dejar nada. Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora no existen, no existen porque estoy muy sano, muy sano. Gracias”.

La grabación del originario de Lanús, Argentina, tuvo una duración de casi dos minutos y junto a ella escribió, “Más vivo que nunca… Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío”.

El patrimonio de Diego Armando Maradona

Al ser uno de los mejores futbolistas de la historia, y un referente por su talento en la cancha, como jugador y técnico, lo convierten en una leyenda y es difícil calcular la fortuna que Maradona consiguió a lo largo de su carrera, aunque es de dominio público que gran parte de esa riqueza la gastó en excesos.

Matías Morla, abogado del ‘Pibe de Oro’ detalló hace unos meses, que Maradona tenía inversiones en bienes raíces entre Argentina y Cuba. Además, en 2014, el argentino ocupó el primer lugar en la lista de los 10 futbolistas mejores pagados, donde se estimaron ganancias de 75 millones de dólares.

Por otra parte, el ’10’ era un gran fanático de los autos de lujo, su devoción lo llevó a tener una gran colección de modelos como Ferrari, Rolls Royce, Porsche, hasta un camión Scania, entre otros.