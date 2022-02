El Consejo de Europa suspendió la participación de Rusia en la organización

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ya suspendió en 2014 el derecho de voto de la delegación rusa por la anexión ilegal de Crimea.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa suspendió «con efecto inmediato» la participación de Rusia en todos los órganos tras la «agresión armada contra Ucrania», al aplicar a ese país el artículo 8 del Estatuto de la organización.

La decisión adoptada hoy acuerda que el juez ruso en el TEDH sigue como miembro de la Corte europea y que las demandas contra Rusia continuarán siendo examinadas y juzgadas.

«La suspensión es una medida temporal y no definitiva, que deja abiertas las vías de comunicación», concluye el comunicado.

El órgano de decisión de la organización paneuropea, donde se reúnen los representantes de sus 47 Estados miembros, señaló en un comunicado que Rusia «sigue siendo miembro del Consejo de Europa y parte de sus convenios, en especial el Convenio Europeo de Derechos Humanos»

La tensión ha ido aumentando desde entonces debido al encarcelamiento del opositor político Alexéi Navalni y la negativa de las autoridades rusas de ejecutar el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para su puesta en libertad.

El citado artículo 8 prevé que todo miembro que infrinja gravemente las disposiciones de los principios del Estado de derecho y los derechos humanos «puede ser suspendido de su derecho de representación e invitado por el Comité de Ministros a retirarse».

The Council of Europe has suspended Russia’s rights of representation.https://t.co/V8uUfjBkm3 pic.twitter.com/LfVLnNfvDz

— Council of Europe (@coe) February 25, 2022