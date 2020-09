EE.UU. sancionó a Bernabé Gutiérrez y otros 4 dirigentes miembros de juntas ad hoc de partidos opositores

La institución estadounidense afirmó que Bernabé Gutiérrez socava la democracia en Venezuela al participar en un esquema amplio que pretende manipular las elecciones parlamentarias fijadas para el 6 de diciembre

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó este martes, 22 de septiembre, a Bernabé Gutiérrez y otros cuatro políticos venezolanos que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó como líderes de partidos disueltos por el máximo tribunal.

A través de una publicación, el Departamento del Tesoro señaló, además de Bernabé Gutiérrez, a Miguel Antonio José Ponente Parra, Guillermo Antonio Luces Osorio, Chaim Jose Bucarán Paraguan y Williams José Benavides Rondón.

Según el Tesoro de EE.UU., estas personas “han actuado como parte de un esquema más amplio para manipular las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo en diciembre de 2020 al poner el control de los partidos de oposición de Venezuela en manos de los político”.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, manifestó: “Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar al régimen de Maduro y sus partidarios por su flagrante corrupción para garantizar que el pueblo venezolano obtenga las elecciones libres y justas que se merecen”.

Las sanciones vienen luego de que, en julio de este año, el Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció la realización de elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre. Como respuesta, el diputado Juan Guaidó indicó que los venezolanos que se oponen a Maduro no participarían en el proceso, considerando que equivaldría a “colaborar con la estrategia de la dictadura”.

Después de eso, el TSJ ha desafiado el liderazgo de tres de los cuatro partidos opositores más grandes, resultando que cada uno de esos partidos fuera reemplazado por una directiva ad hoc. Muchos de los sancionados son señalados de estar involucrados en un intento anterior del gobierno de asumir corruptamente el control de la Asamblea Nacional en enero de 2020.

The U.S. is sanctioning five key puppets in Venezuela’s farcical elections. Those who seek to undermine Venezuela’s National Assembly need to be held accountable. The international community must continue to apply pressure on the illegitimate and corrupt regime.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 22, 2020