EE. UU. revocó visas a 100 funcionarios del gobierno de Daniel Ortega

La antesala a las elecciones en Nicaragua se está tornando cada vez más tensa, no solo para los opositores, sino para la propia gobierno de Daniel Ortega.

Estados Unidos recientemente anunció sanciones de visado a 100 funcionarios sandinistas que «impulsaron el asalto del régimen de Ortega-Murillo a la democracia», aseguró el Departamento de Estado.

De esta manera, queda por sentado que no solo los líderes están bajo la lupa del gobierno estadounidense, también lo están otros cargos con menor rango que contribuyen a lo que está sucediendo en el país centroamericano. Parlamentarios, miembros del sistema judicial nicaragüense, incluidos fiscales, jueces y sus familiares están en la lista.

Los nombres de los sancionados se desconocen, ya que se trata de información confidencial según un portavoz del Departamento de Estado que declaró a EFE. Sin embargo, es de conocimiento público que la Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado medidas como la «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz».

Bajo este tipo de premisas, la justicia controlada por Ortega ha apresado a seis candidatos a la presidencia. Cristiana Chamorro, la segunda precandidata mejor evaluada hasta mediados de junio fue inhabilitada y detenida. Hasta marzo se contabilizaban 125 presos políticos desde 2018, según un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

We have imposed visa restrictions on 100 members of Nicaragua’s National Assembly, prosecutors, judges, and their family members who advanced the Ortega-Murillo regime’s assault on democracy. We will continue to use economic and diplomatic tools to support Nicaraguan democracy.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 12, 2021