EE. UU.: Resumen de lo mas destacado en la semana (Four topics | Bilingual for US readers)

Los CDC modifican las orientaciones sobre Covid-19 mientras la variante delta hace estragos en los estadounidenses no vacunados

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido una nueva serie de recomendaciones para ayudar a combatir el coronavirus.

Las directrices modificadas, anunciadas el martes, exigen ahora a los estadounidenses vacunados que utilicen mascarillas en lugares cerrados si se encuentran en una zona donde la variante delta sigue haciendo estragos. Según los datos de los CDC sobre la transmisión en la comunidad, la recomendación afectará a la mayor parte del país.

La decisión responde a recientes investigaciones que sugieren un pequeño riesgo de que las personas vacunadas transmitan el Covid-19 a otras, lo que supone un riesgo para quienes no están vacunados.

«En raras ocasiones, algunas personas vacunadas infectadas con una variante delta después de la vacunación pueden ser contagiosas y propagar el virus a otras personas… Esta nueva ciencia es preocupante, y lamentablemente justifica una actualización de nuestra recomendación» dijo Walensky.

La nueva orientación llega en un momento en que la variante delta sigue afectando a las comunidades no vacunadas del país. Actualmente, más del 97% de los hospitalizados por Covid-19 en Estados Unidos no están vacunados y aproximadamente el 99% de los estadounidenses que mueren por Covid-19 no están vacunados. La jefa de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, ha descrito el asunto como «una pandemia de los no vacunados.»

Investigaciones recientes también han sugerido que las personas vacunadas podrían tener casos de brotes del virus. Sin embargo, estos raros casos ocurren a alrededor del 1% de la población vacunada.

En Estados Unidos se han registrado una media de 57.000 casos diarios de Covid-19

La noticia supone un gran cambio con respecto a las directrices publicadas por la agencia en mayo, en las que los CDC señalaban que las personas totalmente vacunadas podían desprenderse de la máscara. «Se pueden hacer cosas que se dejaron de hacer a causa de la pandemia», declaró Walenksy cuando se hizo ese anuncio.

Las escuelas públicas también se verán afectadas por las directrices del martes. Los CDC han hecho fuertes recomendaciones para que las escuelas enmascaren a su personal, profesores y estudiantes en el próximo año académico, independientemente de su estado de vacunación.

«Los niños deberían volver a la enseñanza presencial a tiempo completo en otoño si se aplican las estrategias de prevención adecuadas», dijeron los CDC en un comunicado.

El presidente Biden describió la medida como «otro paso en nuestro camino para derrotar a este virus», afirmando que la medida está respaldada por la ciencia.

«Lo más importante es que el anuncio de hoy también deja claro que la protección más importante que tenemos contra la variante Delta es vacunarse. Aunque la mayoría de los adultos estadounidenses están vacunados, demasiados no lo están. Aunque hemos visto un aumento de las vacunaciones en los últimos días, todavía tenemos que hacerlo mejor”, dijo en un comunicado.

Biden también confirmó que los funcionarios de la administración seguirán usando máscaras en interiores y cuando viajen a zonas con altos índices de transmisión de Covid. El sábado, Washington D.C. restableció su mandato de utilizar mascarillas en interiores.

Varios legisladores y gobernadores republicanos compartieron su frustración con el cambio de los CDC, afirmando que la nueva orientación hace que los ciudadanos desconfíen de la agencia y que la decisión se tomó sin una interpretación pragmática de la ciencia.

«Es preocupante porque la principal agencia de salud pública del país parece acobardarse ante las presiones políticas de quienes sólo quieren forzar mandatos y cierres, que sólo prolongan aún más la recuperación. Esta decisión sólo promueve el miedo y una mayor división entre nuestros ciudadanos», dijo el gobernador de Missouri, Mike Parson, en un tuit.

El principal obstáculo para la vuelta a la normalidad es el 30% de los adultos que siguen sin vacunarse. Según una reciente encuesta de AP-NORC, es poco probable que el 80% de los ciudadanos no vacunados cambie su postura y se oponga a la inyección de vacunas.

Hace un par de semanas, el Dr. Vivek Murthy, Cirujano General de los Estados Unidos, lanzó una nueva advertencia sobre Covid-19 y la desinformación sobre las vacunas. Murthy señaló que la enorme cantidad de desinformación presente en Internet suponía «una grave amenaza para la salud pública», en un aviso de 22 páginas.

«Es una de las varias razones por las que la gente no se vacuna, pero es una muy importante, porque lo que sabemos por las encuestas… es que dos tercios de las personas que no se vacunan creen en mitos comunes sobre la vacuna Covid-19 o piensan que algunos de esos mitos podrían ser ciertos», dijo Murthy.

El cirujano general también destacó la importancia de disipar la información falsa lo antes posible para frenar los efectos de la variante delta. En última instancia, la orientación es indicativa del impacto que la variante delta puede tener en la reaparición del país.

«La variante delta está demostrando cada día su voluntad de ser más inteligente que nosotros», dijo Wallensky.

El proyecto de ley de infraestructuras entra en su fase final a medida que se acerca la votación crucial

El equipo bipartidista de legisladores ha dado los últimos toques al tan esperado proyecto de ley de infraestructuras, que se votará en el Senado a finales de semana. El proyecto de ley, de 2.702 paginas, se ultimó el domingo por la noche con gran optimismo por parte del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata de Nueva York).

«Teniendo en cuenta lo bipartidista que es el proyecto de ley y lo mucho que se ha trabajado para conseguir los detalles adecuados, creo que el Senado puede procesar rápidamente las enmiendas pertinentes y aprobar este proyecto de ley en cuestión de días», dijo Schumer antes de presentar el proyecto.

La senadora Susan Collins (R-ME), una de las principales senadoras republicanas del grupo bipartidista, describió el proyecto de ley en el pleno del Senado el domingo como la «inversión más importante en nuestras infraestructuras desde la construcción del sistema de autopistas interestatales».

El impulso final de la medida se hace en circunstancias especialmente urgentes, ya que Schumer ha mantenido a los senadores en Washington durante una rara sesión de fin de semana para concluir los trabajos sobre el proyecto de ley.

Además, el proyecto de ley de infraestructuras ha sido una iniciativa en la que se ha trabajado durante todo el verano y el hecho de no aprobar una medida probablemente afectaría a la percepción pública de los demócratas del Senado y de la capacidad del presidente Biden para legislar con eficacia.

Schumer aseguró a los electores que un producto final aceptable para todas las partes implicadas llegaría a la mesa del presidente.

«Cuanto más tardemos en terminar, más tiempo estaremos aquí, pero vamos a hacer el trabajo», dijo Schumer.

Es probable que el proyecto de ley sufra una serie de cambios a medida que se consideren «todas las enmiendas pertinentes». El senador Pat Toomey (R-PA) ya ha declarado que planea proponer una enmienda a las cláusulas de información fiscal de la criptomoneda del proyecto de ley, caracterizando el esquema actual como «inviable».

«El Congreso no debería precipitarse con este régimen de declaración de impuestos para la criptodivisa diseñado apresuradamente, especialmente sin una plena comprensión de las consecuencias», dijo Toomey.

A principios de esta semana, el proyecto de ley superó un importante obstáculo al sobrevivir a una votación de procedimiento clave 66-28, después de un breve retraso. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell (R-KY), junto con otros 16 senadores conservadores, votó el viernes a favor del proyecto de ley.

A lo largo de la semana, varios senadores republicanos expresaron su frustración por el hecho de que la cámara estuviera celebrando votaciones de procedimiento sobre un proyecto de ley que aún no se había materializado del todo.

«Voté no a las infraestructuras hace una semana porque no había texto legislativo. Mi opinión no ha cambiado. Todavía no hay un texto legislativo o una explicación sobre cómo pagar un plan de infraestructura de 1 [billón] de dólares», tuiteó el senador Tim Scott (R-SC).

Los senadores Rick Scott (R-FL) y Marsha Blackburn (R-TN) expresaron un sentimiento similar, así como el senador John Cornyn (R-TX).

«Me ha decepcionado que el senador Schumer haya considerado oportuno intentar obligarnos a votar un proyecto de ley que no existe en su totalidad, pero espero que ahora podamos frenar un poco y tomarnos el tiempo y el cuidado de evaluar los beneficios y el coste de esta legislación», dijo Cornyn.

También está la cuestión de un posible proyecto de ley de reconciliación que seguiría a esta propuesta inicial. A principios de este mes, Schumer dio a conocer un plan de reconciliación presupuestaria de 3,5 billones de dólares que podría utilizarse para aumentar los fondos destinados a la propuesta de infraestructuras.

El dinero adicional de este plan se utilizaría para la iniciativa de lucha contra el cambio climático y para solucionar problemas en otras «infraestructuras humanas» no tradicionales. Para que este proceso se lleve a cabo, la propuesta actual debe ser aprobada.

Por ello, algunos republicanos han desconfiado de los demócratas y de sus motivos durante las negociaciones. A pesar de haber utilizado tácticas similares en el pasado, algunos legisladores conservadores se muestran escépticos sobre la etiqueta «bipartidista», y sobre si la empresa es simplemente una forma de abrir la puerta a la reconciliación presupuestaria y adjuntar más fondos a la medida.

En cualquier caso, el grupo bipartidista de senadores que dirigió las negociaciones se muestra optimista y dispuesto a seguir limando las cuestiones pendientes.

«Este proyecto de ley bipartidista y nuestro compromiso compartido de llevarlo a cabo es una prueba más de que el Senado puede trabajar. Estamos deseando que este proyecto de ley pase por el Senado y que se cumpla para el pueblo estadounidense», dice un comunicado del grupo.

La pausa de los desahucios termina dejando a millones de personas en riesgo de perder su vivienda de alquiler

El gobierno de Biden ha permitido que expire la prohibición de desalojo relacionada con la pandemia este pasado fin de semana. La pausa de los desahucios terminó el sábado.

El presidente Biden había solicitado al Congreso que considerara la posibilidad de prorrogar la moratoria de los desahucios. Una moción para alargar la moratoria hasta octubre fue bloqueada en la Cámara de Representantes.

El Tribunal Supremo dictaminó en una decisión de 5-4 a principios del mes pasado que la moratoria podía prolongarse hasta finales de julio. Sin embargo, la mayoría esbozó una restricción. El juez Brett Kavanaugh explicó que cualquier extensión adicional sería bloqueada sin una «autorización clara y específica del Congreso».

«A la luz del fallo de la Corte Suprema, el Presidente pide al Congreso que extienda la moratoria de desalojo para proteger a esos inquilinos vulnerables y sus familias sin demora», dijo un comunicado de la administración.

Los CDC establecieron la congelación de los desahucios hace casi un año, durante el apogeo de la pandemia, para frenar la propagación del Covid-19 en los refugios y otros hogares. En junio, la agencia confirmó que la moratoria no se prorrogaría más allá de finales de este mes.

Varios legisladores progresistas pasaron la noche del viernes por las escalinatas del Capitolio de EE.UU., para concienciar sobre el tema y protestar por el fin de la prohibición. La manifestación estuvo encabezada por la representante Cori Bush (demócrata) y a ella se unieron las representantes Ilhan Omar (demócrata) y Ayanna Pressley (demócrata).

«Hoy, a medianoche, si no pasa nada, si no se toma ninguna otra medida por parte de la Cámara de Representantes, o del Senado o de la administración, 7 millones de personas estarán en riesgo de ser desalojadas… Yo misma he estado allí», dijo Bush el viernes.

Antes de entrar en la escena política, Bush había sido desahuciada tres veces y llegó a vivir en su coche con sus dos hijos. En un tuit, pidió al presidente y a los líderes del Congreso que prorroguen la moratoria de los desahucios.

«No podemos poner a la gente en la calle en una pandemia global mortal», dijo Bush el sábado.

Según una investigación del Instituto Aspen, unos 15 millones de estadounidenses están atrasados en el pago de sus alquileres. Además, un total de 6,5 millones de hogares deben un total de 20.000 millones de dólares en pagos de alquiler.

«Casi el 50% de los que están atrasados en el pago del alquiler prevén que serán desalojados en los próximos dos meses. La amenaza de desahucio es especialmente grave para los inquilinos de color», proyectan los autores.

La caducidad también ha provocado una serie de demandas. La Asociación Nacional de Apartamentos ha presentado una demanda federal por 26.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

La presidenta de la cámara de representantes, Nancy Pelosi, ha comentado que sólo se han distribuido 3.000 millones de dólares de los cerca de 46.000 millones de ayuda al alquiler aprobados.

«De forma abrumadora, nuestros diputados apoyan la ampliación de la moratoria. De forma universal, nuestros diputados exigen que los 46.500 millones de dólares proporcionados por el Congreso se distribuyan rápidamente a los inquilinos y propietarios», ha dicho Pelosi en un comunicado de prensa.

La Cámara de Representantes levantó la sesión el viernes y los legisladores estarán en un receso de siete semanas.

Identificada la última víctima del condominio de Surfside; la cifra final de muertos es de 98

La última víctima del derrumbe de las Champlain Towers South ha sido identificada, más de un mes después del trágico suceso.

El martes se confirmó que Estelle Hedaya, de 54 años, era la última víctima. La identificación de Hedaya eleva el número de víctimas mortales a 98.

«Hemos hecho todo lo posible para dar un cierre a las familias y me siento especialmente orgullosa de que, gracias a estos incansables esfuerzos, hayamos podido dar por fin un cierre a todos aquellos que denunciaron la desaparición de sus seres queridos», declaró la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Las autoridades también han confirmado que las labores de búsqueda han concluido finalmente, tras un largo periodo de meticulosos esfuerzos por sacar de entre los escombros a las víctimas que pudieran quedar. Además, se ha informado de que los restos de las Torres Champlain Sur han sido designados como escenario del crimen.

La gran mayoría de las víctimas fallecidas han sido encontradas entre los escombros. Una pereció en un hospital.

«Nada de lo que podamos decir o hacer traerá de vuelta a estos 98 ángeles, que dejaron atrás a familias afligidas, amigos queridos, seres queridos en toda esta comunidad y en todo el mundo», dijo Levine Cara.

CDC alters Covid-19 guidance as delta variant ravages unvaccinated Americans

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) have issued a new set of recommendations to help combat the coronavirus.

The altered guidelines, announced Tuesday, now require vaccinated Americans to wear masks in indoors settings if they are in an area where the delta variant remains rampant. According to the CDC’s data on community transmission, the recommendation will impact most of the country.

The decision is in response to recent research suggesting a small risk of vaccinated individuals transmitting Covid-19 to others, posing a risk to those who are unvaccinated.

“In rare occasions, some vaccinated people infected with a delta variant after vaccination may be contagious and spread the virus to others…This new science is worrisome, and unfortunately warrants an update to our recommendation,” Walensky said.

The new guidance comes at a time when the delta variant continues to impact unvaccinated communities in the country. Currently, over 97% of those hospitalized by Covid-19 in the United States are unvaccinated and approximately 99% of Americans dying from Covid-19 are unvaccinated. CDC head Dr. Rochelle Walensky has described the matter as “a pandemic of the unvaccinated.”

Recent research has also suggested the vaccinated individuals could have breakout cases of the virus. However, these rare cases occur to about 1% of the vaccinated population.

The United States has been averaging about 57,000 Covid-19 cases daily

The news is a major reversal over the guidelines released by the agency in May, where the CDC outlined that fully vaccinated individuals could shed the mask. “You can do things you stopped doing because of the pandemic,” Walenksy stated when that announcement was made.

Public schools will also be affected by Tuesday’s guidance. The CDC have made strong recommendations for schools to mask their staff, teachers, and students in the upcoming academic year, regardless of their vaccinated status.

“Children should return to full-time in-person learning in the fall with proper prevention strategies are in place,” the CDC said in a statement.

President Biden described the move as “another step on our journey to defeating this virus,” affirming the move is one backed by the science.

“Most importantly, today’s announcement also makes clear that the most important protection we have against the Delta variant is to get vaccinated. Although most U.S. adults are vaccinated, too many are not. While we have seen an increase in vaccinations in recent days, we still need to do better,” he said in a statement.

Biden also confirmed administration officials would continue to wear masks indoors and when traveling to areas with high Covid transmission rates. On Saturday, Washington D.C. reinstated its indoor mask mandate.

A number Republicans lawmakers and governors shared frustration with CDC’s shift, asserting the new guidance makes citizens distrustful of the agency and that the decision was made without a pragmatic interpretation of the science.

“It’s concerning because the nation’s top public health agency appears to be cowering to the political pressures of those who only want to force mandates and shutdowns, which only further prolong the recovery. This decision only promotes fear & further division among our citizens,” said Missouri Gov. Mike Parson in a tweet.

The chief obstruction in a return to normalcy is the roughly 30% of adults who remain unvaccinated. According to a recent AP-NORC poll, 80% of unvaccinated citizens will were unlikely to change their position and oppose vaccine injection.

A couple of weeks ago, US Surgeon General Dr. Vivek Murthy outlined a new warning over Covid-19 and vaccine misinformation. Murthy outlined that the massive amount of misinformation present on the internet posed “a serious threat to public health,” in a 22-page advisory.

“It’s one of several reasons why people are not getting vaccinated, but it’s a very important one, because what we know from polls … is that two-thirds of people who are not vaccinate either believe common myths about the Covid-19 vaccine or think some of those myths might be true,” Murthy said.

The surgeon general also emphasized the importance of dispelling false information as quickly as possible to curb the effects of the delta variant. Ultimately, the guidance is indicative of the impact the delta variant may have on the country’s comeback.

“The delta variant is showing every day its willingness to outsmart us,” Wallensky said.

Infrastructure bill enters its final stages as crucial vote approaches

The bipartisan squad of lawmakers have put the finishing touches on the hotly anticipated infrastructure bill, set to be voted by the Senate by the end of the week. The 2,702 page bill was finalized Sunday evening with a great deal of optimism form Senator Majority Leader Chuck Schumer (D-NY).

“Given how bipartisan the bill is and how much work has already been put in to get the details right, I believe the Senate can quickly process relevant amendments and pass this bill in a matter of days,” Schumer said before submitting the bill.

Senator Susan Collins (R-ME), one of the lead Republican senators in the bipartisan group, described the bill on the Senate floor Sunday as the “most significant investment in our infrastructure since the construction of the interstate highway system.”

The final push of the measure is being done on particularly urgent circumstances, as Schumer has kept senators in Washington for a rare weekend session to wrap up work on the bill. Further, the infrastructure bill has been an initiative that has been worked on all summer and failure of passing a measure would likely impact public perception of Senate Democrats and President Biden’s ability to effectively legislate.

Schumer reassured constituents a final product agreeable to all parties involved would be delivered to the president’s desk.

“The longer it takes to finish, the longer we will be here, but we’re going to get the job done,” Schumer said.

The bill will likely undergo a number of changes as “all the relevant amendments” get considered. Senator Pat Toomey (R-PA) has already stated he plans to propose an amendment to the bill’s cryptocurrency tax reporting clauses, characterizing the current outline “unworkable.”

“Congress should not rush forward with this hastily-designed tax reporting regime for cryptocurrency, especially without a full understanding of the consequences,” Toomey said.

Earlier this week, the bill overcame a major hurdle as it survived a key procedural vote 66-28, after a brief delay. Republican Senate Leader Mitch McConnell (R-KY), along with 16 other conservative senators, voted Friday to advance the bill.

Throughout the week, a number of Republicans senators expressed frustration at the fact the chamber was holding procedural votes on a bill that had yet to fully materialize.

“I voted no on infrastructure a week ago because there was no legislative text. My mind hasn’t changed. There’s still no legislative text or explanation on how to pay for a $1 [trillion] infrastructure plan,” tweeted Sen. Tim Scott (R-SC).

Senators Rick Scott (R-FL) and Marsha Blackburn (R-TN) expressed a similar sentiment, as well as Senator John Cornyn (R-TX).

“I’ve been disappointed that Sen. Schumer has seen fit to try to force us to vote on a bill that does not exist in its entirety, but I hope we can now pump the brakes a little bit and take the time and care to evaluate the benefits and the cost of this legislation,” Cornyn said.

There is also the matter of a potential reconciliation bill that would follow this initial proposal. Earlier this month, Schumer unveiled a $3.5 trillion budget reconciliation plan that could be used to increase funds towards the infrastructure proposal.

The additional monies from this plan would be used for initiative combating climate change and fixing issues in other non-traditional “human infrastructure.” In order for this process to occur, the current proposal must pass.

Because of this, some Republicans have been wary of Democrats and their motives during negotiations. Despite using similar tactics in the past, some conservative lawmakers are skeptical over the “bipartisan” label, and whether the enterprise is simply a way to open the door for budget reconciliation and attach more funds to the measure.

Regardless, the bipartisan group of senators who led negotiations are optimistic and willing to continue to iron out any remain issues.

“This bipartisan bill and our shared commitment to see it across the finish line is further proof that the Senate can work. We look forward to moving this bill through the Senate and delivering for the American people,” said a statement from the group.

Eviction pause ends leaving millions at risk of losing rented housing

The Biden administration has allowed a pandemic-related eviction ban to expire this past weekend. The eviction pause ended Saturday.

President Biden had requested Congress to consider extending the eviction moratorium. A motion to lengthen the moratorium until October was blocked in the House of Representatives.

The Supreme Court ruled in a 5-4 decision early last month that the moratorium could be extended through the end of July. However, a restriction was outlined by the majority. Justice Brett Kavanaugh explained that any additional extensions would be blocked without “clear and specific congressional authorization.”

“In light of the Supreme Court’s ruling, the President calls on Congress to extend the eviction moratorium to protect such vulnerable renters and their families without delay,” a statement from the administration said.

The CDC established the eviction freeze almost a year ago, during in the height of the pandemic, to curb the spread of Covid-19 in shelters and other homes. In June, the agency confirmed that the moratorium would not be extended further after the end of this month.

A number of progressive lawmakers spent Friday night on the steps of the U.S Capitol, to raise awareness on the issue and protest the end of the ban. The demonstration was led by Rep. Cori Bush (D-MO) and was joined by Representatives Ilhan Omar (D-MN) and Ayanna Pressley (D-MA).

“Today, by midnight, if nothing happens, if no other action is taken from the House, or the Senate or the administration, 7 million people will be at risk for evictions…I’ve been there myself,” Bush said Friday.

Before entering the political scene, Bush had been evicted three times and eventually lived in her car with her two children. In a tweet, she called for the president and congressional leaders to extend the eviction moratorium.

“We cannot put people on the street in a deadly global pandemic,” Bush said on Saturday.

According to research from the Aspen Institute, an approximate 15 million Americans are behind on rental payments. Additionally, a total of 6.5 million households owe a combined $20 billion in rental payments.

“Nearly 50% of those who are behind on rent anticipate that they will be evicted in the next two months. The threat of eviction is particularly acute for renters of color,” the authors project.

The expiration has also prompted a number of lawsuits. The National Apartment Association has filed a federal lawsuit for $26 billion in damages.

Speaker Pelosi has discussed that only $3 billion of about $46 billion in approved rental relief has been distributed.

“Overwhelmingly, our Members support extending the moratorium. Universally, our Members demand that the $46.5 billion provided by Congress be distributed expeditiously to renters and landlords,” said Pelosi in a press release.

The House of Representatives adjourned Friday and lawmakers will be on a seven-week recess.

Final Surfside condo victim identified; final death toll is 98

The final victim of the Champlain Towers South collapse has been identified, more than a month after the tragic event.

Estelle Hedaya, 54, was confirmed Tuesday to be the last victim. The identification of Hedaya brought the final death toll to 98.

“We have done everything possible to bring closure to the families and I am especially proud that through these tireless efforts we were able at last to bring closure to all those who reported missing loved ones,” said Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava.

Officials have also confirmed that search efforts have finally ended, after a long period of meticulous efforts to uncover any remaining victims from the rubble. Additionally, the remains of the Champlain Towers South have reportedly been designated as a crime scene.

The vast majority of the deceased victims had been found in the rubble. One perished in a hospital.

“Nothing we can say or do will bring back these 98 angels, who left behind grieving families, beloved friends, loved ones across this community and across the world,” Levine Cara said.

